Veja como os personagens de Dahmer são na vida real

Produzida por Ryan Murphy, Dahmer: Um Canibal Americano se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix. Atualmente, a série figura no Número 1 do Top 10 da plataforma. Quem já assistiu aos 10 episódios quer saber: como os personagens da produção se comparam às suas contrapartes da vida real?

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Veja abaixo como os 8 personagens mais importantes de Dahmer: Um Canibal Americano se parecem com suas versões reais.

Evan Peters – Jeffrey Dahmer

Um dos serial killers mais infames da história dos Estados Unidos, Jeffrey Dahmer foi o responsável pela tortura e assassinato de 17 jovens entre o final dos anos 70 e o início dos anos 90. Também conhecido por seus atos de canibalismo e necrofilia, Dahmer morreu na cadeia em 1994, espancado por um colega de cárcere.

Evan Peters, o intérprete de Dahmer em Um Canibal Americano, é mais conhecido por suas várias parcerias com Ryan Murphy. Na série American Horror Story, por exemplo, o ator interpretou mais de 10 personagens diferentes. No cinema, Peters é famoso como o Mercúrio da franquia X-Men.

Richard Jenkins e Molly Ringwald – Lionel e Shari Dahmer

Lionel Dahmer é o pai de Jeffrey Dahmer. Shari, por sua vez, é a segunda esposa de Lionel, madrasta do assassino. Ambos estavam presentes no julgamento do serial killer – que terminou com a condenação de Dahmer a 15 penas perpétuas consecutivas.

Richard Jenkins, o intérprete de Lionel, é famoso por filmes como A Forma da Água, Kong: A Ilha da Caveira e Spotlight: Segredos Revelados. Já Molly Ringwald é conhecida por performances em séries como Riverdale e filmes como Clube dos Cinco.

Niecy Nash – Glenda Cleveland

Em Um Canibal Americano, Niecy Nash interpreta Glenda Cleveland, uma vizinha de Dahmer que, desconfiada, decide chamar a polícia para investigar a residência do maníaco. No entanto, ela é ignorada pelas autoridades de Milwaukee.

Mais conhecida por papéis cômicos, Niecy Nash está em séries como Reno 911, Getting On, Eu Nunca e Scream Queens. Ela também dá um show de atuação na minissérie Olhos que Condenam, disponível no catálogo da Netflix.

Penelope Ann Miller – Joyce Dahmer

Joyce Dahmer é a mãe de Jeffrey Dahmer. Pouco presente na vida do filho, ela sofria com problemas mentais e vício em remédios controlados. Após o julgamento de Dahmer, Joyce deu algumas entrevistas sobre os atos do filho. Ela faleceu aos 64 anos, de câncer de mama.

Na série da Netflix, Joyce Dahmer é interpretada por Penelope Ann Miller. Mais conhecida por sua carreira na Broadway, Miller está em filmes como Uma Noite de Aventuras, Metido em Encrencas, Um Tira no Jardim de Infância e O Ano do Cometa.

Shaun J. Brown – Tracy Edwards

Tracy Edwards foi uma das poucas vítimas de Jeffrey Dahmer que conseguiram escapar do apartamento do serial killer. Na verdade, foi a fuga de Tracy que levou a polícia a investigar o assassino e, eventualmente, colocá-lo na cadeia.

Shaun J. Brown, o intérprete de Tracy, é mais conhecido por performances na TV. O ator está em séries como True Blood, Glee, Grace & Frankie e Future Man. Além disso, Brown é famoso por interpretar Mason na produção The Great Indoors.

Dyllón Burnside – Ronald Flowers

Assim como Tracy Edwards, Ronald Flowers consegue escapar da brutalidade de Jeffrey Dahmer. Ele detalha tudo que aconteceu em uma entrevista ao documentário Jeffrey Dahmer: A Mente de um Monstro. No filme, ele descreve sua experiência como “terror absoluto”.

Dyllón Burnside, o intérprete de Ronald Flowers, é conhecido por viver Ricky Evangelista na série Pose, também produzida por Ryan Murphy. Outros projetos do ator incluem as séries American Horror Stories e High Maintenance.

Furly Mac – Christopher Scarver

Finalmente, em Um Canibal Americano, Furly Mac vive Christopher Scarver, o detento que espanca Jeffrey Dahmer até a morte na Penitenciária de Columbia. Esquizofrênico, Scarver afirmou que o fim de Dahmer foi uma “ordem de Deus”.

Ainda em início de carreira, Furly Mac é conhecido por papéis pequenos em filmes como Estados Unidos vs. Billie Holiday e séries como Star, Empire, South Side e 61st Street.

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.