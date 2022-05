Veja como seriam os personagens de Crepúsculo na vida real

Tanto os livros quanto os filmes de Crepúsculo são um grande sucesso, tal como suas sequências Lua Nova, Eclipse e Amanhecer.

Embora rostos de atores como Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner tenham grudado na cabeça dos fãs como as faces oficiais dos personagens da franquia, as descrições feitas por Stephanie Meyer nas obras literárias eram diferentes — algumas mais sutis, outras nem tanto.

Em meio a acessibilidade de tecnologias como inteligência artificial, o pessoal do site Buzzfeed usou o popular programa Artbreeder para dar vida aos personagens de Crepúsculo da forma mais fiel possível aos livros.

Confira, abaixo, as comparações de alguns dos protagonistas da saga Crepúsculo e como eles são descritos nos lviros:

Bella Swan | Kristen Stewart

“Bella tem a pele muito clara, com cabelos longos, lisos e castanhos escuros e olhos castanhos chocolate. Seu rosto é em forma de coração – uma testa larga com bico de viúva, olhos grandes e espaçados, maçãs do rosto proeminentes e, em seguida, um nariz fino e uma mandíbula estreita com um queixo pontudo.”, escreveu Stephanie Meyer em seu site.

Edward Cullen | Robert Pattinson

Alguns dos principais traços de Edward nos livros são sua mandíbula dura e quadrada, lábios carnudos, nariz reto e cabelo bronze.

Jacob Black | Taylor Lautner

Jacob é descrito por seus cabelos pretos, longos e brilhantes, pele sedosa e ruiva e olhos escuros e profundos.

Renesmee Cullen | Mackenzie Foy

A filha de Bella e Edward tem, nos livros, lábios cor de casca-de-rosa, cabelos cor de bronze brilhante e em cachos, olhos castanhos chocolate e bochechas coloridas.

Alice Cullen | Ashley Greene

Alice, irmã de Edward, tem aparência ao estilo pixie, com pequenas feições e um corte de cabelo bem curto que aponta para todas as direções.

A lista completa de comparações dos personagens de Crepúsculo pode ser conferida no site do Buzzfeed.

