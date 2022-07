Veja o que elenco da Saga Crepúsculo está fazendo hoje em dia

Lançada entre 2008 e 2012, a Saga Crepúsculo se tornou um verdadeiro fenômeno, principalmente entre o público jovem. Uma década após a estreia de Amanhecer: Parte 2, muitos fãs se perguntam: o que o elenco da franquia anda fazendo? E quais foram os projetos mais recentes dos atores e atrizes da saga?

Ao todo, a Saga Crepúsculo contou com 5 filmes: Crepúsculo (2008), Lua Nova (2009), Eclipse (2010), Amanhecer: Parte 1 (2011) e Amanhecer: Parte 2 (2012).

Continua depois da publicidade

Embora tenha dividido a opinião da crítica especializada – e de parte do público – a Saga Crepúsculo se tornou um enorme sucesso financeiro. Juntos, os 5 filmes faturaram cerca de 3,3 bilhões de dólares.

Listamos abaixo os integrantes mais populares do elenco de Crepúsculo e revelamos o que eles tem feito nos últimos anos; confira.

Kristen Stewart – Bella Swan

Após atuar na Saga Crepúsculo, Kristen Stewart focou em diversificar sua carreira e se livrar do “estigma” de Bella. Logo após o lançamento de Amanhecer: Parte 2, a atriz contou com performances elogiadas nos dramas Para Sempre Alice e Acima das Nuvens.

Mais recentemente, Stewart foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua performance como a Princesa Diana no filme Spencer. Além disso, a estrela de Crepúsculo está em produções como o terror submarino Ameaça Profunda, a comédia romântica Alguém Avisa?, e o reboot de As Panteras.

Robert Pattinson – Edward Cullen

Assim como Kristen Stewart, Robert Pattinson se tornou um ator versátil após a Saga Crepúsculo. Na época, o britânico também era conhecido como o Cedrico Diggory de Harry Potter. O primeiro projeto de Pattinson após a conclusão da saga foi o drama distópico The Rover: A Caçada.

Desde então, Pattinson se dedicou principalmente a projetos independentes e produções de aclamados cineastas. Entre estas, destacam-se os filmes O Farol (de Robert Eggers) e Tenet (de Christopher Nolan). Em 2022, Robert Pattinson interpretou Bruce Wayne no Batman de Matt Reeves.

Taylor Lautner – Jacob Black

Após interpretar Jacob Black em Crepúsculo, Taylor Lautner sofreu para encontrar papéis de destaque no cinema. Depois de Amanhecer: Parte 2, o ator atuou em apenas 6 filmes: Gente Grande 2, Tracers: No Limite, Os 6 Ridículos, Os Irmãos e Time do Coração.

Na TV, Lautner interpretou o Dr. Cassidy Cascade na 2ª temporada de Scream Queens, uma produção de Ryan Murphy. Mais recentemente, em novembro de 2021, o astro de Crepúsculo anunciou seu noivado com Taylor Dome, uma enfermeira californiana.

Peter Facinelli – Carlisle Cullen

Na Saga Crepúsculo, Peter Facinelli interpretou o vampiro Carlisle Cullen, o líder do clã Cullen. Na época, o ator já era conhecido por sua performance como Mike Dexter no filme Mal Posso Esperar, lançado em 1998. Após Amanhecer: Parte 2, o ator continuou na ativa no cinema e na TV.

Entre os projetos mais recentes de Peter Facinelli, destacam-se Na Rota do Tráfico, A Hora da Sua Morte e The F**k-It List. Na TV, o ator interpretou o vilão Maxwell Lord na série Supergirl, Rupert Campion em Glee e Dr. Fitch “Coop” Cooper em Enfermeira Jackie.

Elizabeth Reaser – Esme Cullen

Após viver Esme Cullen, a esposa de Carlisle, na Saga Crepúsculo, Elizabeth Reaser se destacou nos cinemas por performances em filmes de terror. Nos últimos anos, a atriz atuou em Ouija: A Origem do Mal e Cinema-Pesadelo, além do drama Doris, Redescobrindo o Amor.

Hoje em dia, Reaser é mais conhecida por interpretar a versão adulta de Shirley Crain na série A Maldição da Residência Hill. Na TV, a atriz também está em produções como The Handmaid’s Tale, True Detective, Mad Men e American Crime Story: Impeachment.

Ashley Greene – Alice Cullen

No papel de Alice Cullen, Ashley Greene se tornou uma das atrizes mais populares da saga Crepúsculo. Após a conclusão da franquia, Greene contou com vários papéis no cinema e na TV. Nas telonas, a atriz atuou em filmes como Verão em Staten Island, Mudança Mortal e O Escândalo.

Já na TV, Ashley Greene fez participações em séries como Rogue e Hell’s Kitchen. Atualmente, a eterna Alice de Crepúsculo conta com três projetos em pós-produção: os filmes The Retirement Plan, The Immaculate Room e Some Other Woman.

Kellan Lutz – Emmett Cullen

Em meio ao lançamento dos filmes de Amanhecer, Kellan Lutz foi escalado em dois projetos ambientados no universo da mitologia grega: Imortais e A Lenda de Hércules. Desde então, Lutz tem se destacado em filmes de ação como Velocidade Mortal, Money, Operação Resgate e Os Mercenários 3.

Na TV, Kellan Lutz é conhecido por interpretar o agente especial Ken Crosby na série policial F.B.I. e no derivado F.B.I: Most Wanted. O ator também integra o elenco de vozes da animação Os Guardiões da Justiça, exibida pela Netflix.

Filmes da franquia Crepúsculo podem ser assistidos pela Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.