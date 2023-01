Veja os maiores esnobados do Oscar de 2023

Nesta terça-feira (24 de janeiro), foram divulgados os indicados ao Oscar de 2023. Como era de se esperar, filmes como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Os Banshees de Inisherin dominaram a corrida – mas por outro lado, alguns dos filmes mais populares do ano foram esnobados pela Academia, ficando de fora das categorias mais importantes.

Anunciadas em Los Angeles, as indicações foram apresentadas por Riz Ahmed (vencedor do Oscar de Melhor Curta-Metragem em Live Action) e Allison Williams (que está em cartaz nos cinemas com o filme M3GAN).

Continua depois da publicidade

Na 95ª edição do Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo liderou as indicações, figurando em 11 categorias. Os Banshees de Inisherin dividiu o segundo lugar com Nada de Novo no Front, ambos com 9 indicações.

Filmes como Elvis, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Avatar: O Caminho da Água também receberam várias indicações. Sendo assim, quais foram os maiores esnobados do Oscar de 2023?

Tom Cruise

Como citamos anteriormente, Top Gun: Maverick foi indicado ao Oscar 2023. Na verdade, blockbuster aparece em 6 categorias da premiação: Melhor Filme, Roteiro Adaptado, Canção Original (Hold My Hand, de Lady Gaga), Som, Edição e Efeitos Visuais.

Tom Cruise, no entanto, não foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por sua performance como Pete ‘Maverick’ Mitchell.

Taylor Swift

Os “swifties” acreditaram que Taylor Swift seria indicada a duas categorias do Oscar: Melhor Curta Metragem em Live Action (com All Too Well) e Melhor Canção Original (com Carolina, do filme Um Lugar Bem Longe Daqui).

No entanto, a popstar não conseguiu as indicações desejadas. A canção “Carolina”, por outro lado, foi indicada ao Globo de Ouro e ao Critic’s Choice Awards.

A Mulher Rei

Surpreendentemente, A Mulher Rei não foi indicada a qualquer categoria do Oscar de 2023 – nem na de Melhor Atriz, na qual a presença de Viola Davis, para muita gente, já estava “garantida”.

A atriz, vale lembrar, foi indicada aos prêmios SAG e BAFTA. Gina Prince-Bythewood, a diretora do longa, também foi esnobada pela Academia.

Olivia Colman

De 2019 a 2022 (exceto em 2020), Olivia Colman foi indicada a todas as edições do Oscar. Em 2023, no entanto, a atriz britânica foi esnobada pela Academia. Na premiação, Colman não concorre ao prêmio de Melhor Atriz por sua performance no elogiado Império da Luz, do diretor Sam Mendes.

Diretoras mulheres

Na contramão dos esforços da Academia para aumentar a diversidade no Oscar, somente homens foram indicados ao prêmio de Melhor Direção na 95ª edição da premiação

A cineasta Sarah Polley (que comandou o excelente Entre Mulheres, indicado ao prêmio de Melhor Filme), por exemplo, foi completamente esnobada pela Academia.

O mesmo pode ser dito sobre Charlotte Wells, de Aftersun, Chinonye Chukwu, de Till: A Busca por Justiça e Gina Prince-Bythewood, de Mulher Rei.

Till: A Busca por Justiça

Till: A Busca por Justiça conta a chocante história do assassinato de Emmet Till, um garoto negro de 14 anos que, em 1955, foi morto brutalmente por um grupo de racistas.

O filme volta seus holofotes para um dos momentos mais terríveis da história dos Estados Unidos, mas surpreendentemente, a Academia decidiu desviar o olhar.

Nem mesmo Danielle Deadwyler, que dá um show de atuação como a mãe de Emmet Till, foi indicada à categoria de Melhor Atriz.

Paul Dano

Judd Hirsch, que faz uma participação extremamente pequena em Os Fabelmans, foi indicado à categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Sendo assim, por que Paul Dano – que arrasa como Burt, o pai do protagonista Sammy – não foi lembrado pela Academia?

Essa não é a primeira vez que o Oscar esnoba Paul Dano. Em 2007, o ator também não foi indicado por sua ótima performance em Sangue Negro.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre foi indicado a 5 categorias do Oscar 2023: Melhor Atriz Coadjuvante (Angela Bassett), Canção Original (Lift Me Up, de Rihanna), Maquiagem e Cabelo, Figurino e Efeitos Visuais.

No entanto, o filme do MCU não figura na categoria de Melhor Filme. Ryan Coogler também foi esquecido na categoria de Melhor Direção.

Baz Luhrmann

Elvis é o quarto filme com mais indicações ao Oscar 2023. Presente em 8 categorias (incluindo Melhor Filme e Melhor Ator), o filme só perde para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Banshees de Inisherin e Nada de Novo no Front. Baz Luhrmann, no entanto, não foi indicado ao prêmio de Melhor Direção.

Janelle Monáe

Janelle Monáe dá um show de atuação em Glass Onion: Um Mistério Knives Out. Mesmo interpretando duas personagens diferentes, cada uma delas com um estilo próprio, a atriz e cantora não foi indicada ao Oscar de 2023.

James Cameron

James Cameron representa, definitivamente, a esnobada mais chocante do Oscar de 2023. Todo mundo já dava como garantida a indicação do cineasta ao prêmio de Melhor Direção – o que acabou não acontecendo.

Avatar: O Caminho da Água, por outro lado, foi indicado a 4 categorias: Melhor Filme, Som, Design de Produção e Efeitos Visuais.

Margot Robbie

Finalmente, temos Margot Robbie, que mesmo interpretando uma das personagens mais importantes de Babilônia (o novo filme de Damien Chazelle), foi esquecida pelos eleitores do Oscar.

A cerimônia do Oscar será realizada no dia 12 de março.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.