Vilões da DC são irreconhecíveis sem maquiagem; veja

A DC é a casa de alguns dos principais personagens da cultura pop. Alguns deles são vilões muito interessantes.

No cinema e na TV, estes antagonistas tiveram adaptações de sucesso, com intérpretes aclamados e populares.

Continue lendo para conferir uma lista com os vilões da DC que são irreconhecíveis quando seus atores estão sem maquiagem.

Cesar Romero como o Coringa

Cesar Romero já era um ator popular nos Estados Unidos antes de interpretar o Coringa na clássica série do Batman dos anos 60.

Uma curiosidade interessante e bizarra é que ele se recusou a raspar o bigode para assumir o papel. Acredita-se que ele acreditava que perderia o charme sem o bigode.

Danny DeVito como o Pinguim

Danny DeVito era a escolha perfeita para interpretar o Pinguim nos anos 90. Com a ajuda de próteses e maquiagem, ele teve a caracterização perfeita como o personagem.

O vilão é um dos maiores destaques de Batman: O Retorno, que também teve Michael Keaton como Batman e Michelle Pfeiffer como a Mulher-Gato.

Tommy Lee Jones como Duas-Caras

Tommy Lee Jones era uma boa escolha para o papel de Harvey Dent, o Duas-Caras, mas decepcionou como o personagem.

Apesar do evidente cuidado com a caracterização, tudo parecia muito caricato e exagerado. Muito distante do Duas-Caras que os fãs conhecem dos quadrinhos.

Arnold Schwarzenegger como Senhor Frio

Arnold Schwarzenegger era um astro de tanto impacto na época de Batman & Robin que ele ganhou um salário bem maior que o de George Clooney, que interpretou Bruce Wayne, sem mencionar que o seu nome era o primeiro a aparecer nos créditos.

Infelizmente, estamos falando de Batman & Robin, então isso não significa muita coisa. Assim como o Duas-Caras de Tommy Lee Jones, o Senhor Frio de Arnold Schwarzenegger também era excessivamente caricato em comparação com a versão dos quadrinhos.

Heath Ledger como o Coringa

Heath Ledger rouba a cena em cada segundo em que aparece como Coringa em Batman: O Cavaleiro das Trevas.

O ator era considerado um jovem galã, muito distante da imagem perturbada e macabra que teve como Coringa.

Mark Strong como Sinestro

Lanterna Verde é uma bomba em todos os sentidos. Mas Mark Strong se salvou com a sua atuação como Sinestro.

O personagem teve uma abordagem surpreendentemente semelhante aos quadrinhos. É uma pena que tenha feito parte de uma produção tão massacrada.

Adewale Akinnuoye-Agbaje como Crocodilo

Esquadrão Suicida é outra produção da DC que não teve uma boa recepção. Mas entre tantos efeitos especiais (alguns muito ruins), a transformação de Adewale Akinnuoye-Agbaje como Crocodilo foi feita totalmente com efeitos práticos.

Pode ter sido uma boa decisão. Esquadrão Suicida levou o Oscar de Melhor Maquiagem e Penteado, e muitos acreditam que esse bom trabalho em torno do Crocodilo teve algo a ver com isso.

Blake Ritson como Brainiac

Sejamos sinceros: Brainiac merece mais atenção da DC. O personagem é um dos maiores vilões do Superman, mas por algum motivo é muito pouco usado.

Ele esteve em Krypton, série em que foi interpretado por Blake Ritson. Apesar das limitações da produção, a caracterização até era bastante convincente.

Mayling Ng como Mongal

James Gunn usou efeitos práticos em tudo o que pôde em O Esquadrão Suicida, o seu longa-metragem para a DC.

A caracterização de Mayling Ng como Mongal, por exemplo, foi feita completamente com próteses e maquiagem.

Colin Farrell como Pinguim

Colin Farrell era uma escolha improvável para o papel de Pinguim. Ninguém teria pensado nele como esse personagem.

Foi uma jogada de mestre, porque a sua transformação é uma das mais impressionantes desta lista. O que é mais legal é que não é apenas a maquiagem… a própria atuação de Colin Farrell, com os seus trejeitos, era muito distante do que costumamos associar ao ator.

