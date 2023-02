Vingança Solitária e outros filmes de ação para assistir na Netflix

Mesmo produzido com baixo orçamento, Vingança Solitária se tornou um inusitado sucesso na Netflix, liderando o Top 10 brasileiro da plataforma. O filme é apenas um entre diversos thrillers de ação que conquistam os assinantes do streaming.

Produzido de maneira independente, Vingança Solitária (Army of One, no título original) foi lançado em 2020. O longa tem direção de Stephen Durham (Bloodlines).

Apesar de conquistar os fãs brasileiros da Netflix, Vingança Solitária falhou em causar uma forte impressão na crítica especializada.

Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de Vingança Solitária e conheça mais 6 filmes de ação para assistir na Netflix!

Vingança Solitária

Violento e cheio de reviravoltas, Vingança Solitária se estabeleceu como um verdadeiro fenômeno de audiência logo após estrear na Netflix. Liderado por Ellen Hollman (Into the Badlands), o elenco do longa conta também com Matt Passmore (The Glades) e Geraldine Singer (Corra!).

No núcleo de Vingança Solitária, está uma intensa jornada de vingança, justiça e retribuição. O filme conta a história de Brenner Blake, uma soldado altamente treinada que, após ser atacada por um cartel de drogas e testemunhar a morte do marido, embarca em uma busca mortal por vingança.

Retorno

Recomendado para maiores de 16 anos (devido a várias cenas de grande violência), o filme de ação e mistério Retorno é uma boa sugestão para quem gostou de Vingança Solitária. Lançado em 2022, o longa tem a atriz argentina Luisana Lopilato (Presságio) no papel principal.

Retorno acompanha a história de Pipa, uma inteligente e observadora policial argentina. Anos após se mudar para o interior, ela acaba envolvida em um caso de assassinato, e partir daí, é obrigada a encarar fantasmas do passado para descobrir a verdade.

O Atirador: O Extermínio Final

Se você curte filmes com ação do início ao fim, O Atirador: O Extermínio Final é a opção perfeita para assistir após Vingança Solitária. O thriller de ação chegou aos cinemas em 2017, com Chad Michael Collins (Creepshow) e Tom Berenger (Platoon) no papel principal.

Parte da franquia Sniper, O Atirador: O Extermínio final começa quando um violento chefão do tráfico colombiano assume o controle das rotas de drogas para os EUA. Nesse complexo cenário, cabe a um atirador de elite e a uma policial a missão de acabar com ele e seu cartel.

Risco Duplo

Risco Duplo traz uma eletrizante e violenta história que, no mesmo estilo de Vingança Solitária, tem uma intensa jornada por justiça em seu núcleo. Um clássico do gênero, o filme chegou aos cinemas em 1999, com Ashley Judd (Fogo Contra Fogo) e Tommy Lee Jones (Homens de Preto) no elenco.

Em Risco Duplo, a protagonista Libby cai em uma armadilha e é falsamente acusada pela morte do marido. Após permanecer um bom tempo na cadeia por um crime que não cometeu, ela é libertada e decide acabar com o ex-esposo de uma vez por todas.

Xtremo

Xtremo chegou ao catálogo da Netflix em 2021, e não demorou a conquistar os assinantes da plataforma com suas intensas cenas de ação. O filme é muito elogiado por suas sequências eletrizantes de luta corporal e tiro. Produzido na Espanha, Xtremo é protagonizado por Teo García (Sangre).

Uma mistura de thriller de ação e filme de artes marciais, Xtremo acompanha a jornada de Máximo, um assassino profissional aposentado que, dois anos após a morte do pai e do filho, inicia um plano cuidadosamente orquestrado para se vingar do assassino: seu próprio irmão.

Sicario: Terra de Ninguém

Aclamado por público e crítica, Sicario: Terra de Ninguém é um dos thrillers de ação mais elogiados de todos os tempos. Com Emily Blunt (Um Lugar Silencioso), Benicio Del Toro (Sin City) e Josh Brolin (Vingadores: Ultimato), o filme foi indicado a 3 categorias do Oscar.

Em Sicario: Terra de Ninguém, os princípios éticos de uma agente do FBI são colocados à prova em uma operação secreta que tem como alvo um chefão mexicano do tráfico. O filme tem direção de Denis Villeneuve (Duna), e em 2018, ganhou uma sequência.

Uma História de Vingança

Finalmente, temos Uma História de Vingança, um violento thriller de ação que se destaca no catálogo brasileiro da Netflix. O elenco do longa é liderado por Nicolas Cage (A Lenda do Tesouro Perdido), contando também com Anna Hutchison (O Segredo da Cabana) e Talitha Eliana Bateman (Annabelle: A Origem).

Uma História de Vingança começa quando quatro criminosos são inocentados de um ataque brutal contra uma mulher. Revoltado, o policial e veterano da Guerra do Golfo John Dromoor embarca em uma violenta jornada para punir os responsáveis.

Vingança Solitária e os outros filmes que listamos acima estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.