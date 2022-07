Virgin River: As revelações mais chocantes da 4ª temporada

Uma das séries mais bem sucedidas da Netflix, Virgin River lançou recentemente sua 4ª temporada. Os novos episódios trazem desenvolvimentos chocantes para a história de Mel e Jack – e aparentemente, começam a preparar o terreno para o desfecho do romance.

Protagonizada por Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy), o romance da Netflix é baseado nos livros de Robyn Carr.

“Mel começa a temporada com otimismo, mesmo sem saber se o pai de seu bebê é Jack ou Mark. Embora Jack se mostre parceiro e entusiasmado, a dúvida da paternidade o corrói. Para completar, a chegada de um médico bonitão deixa tudo mais complicado”, afirma a sinopse oficial de Virgin River 4.

Listamos abaixo as 6 revelações mais chocantes da 4ª temporada de Virgin River na Netflix; confira.

Quem é o pai?

Na 4ª temporada de Virgin River, um dos maiores mistérios envolve a gestação de Mel. Afinal de contas, a protagonista começa os novos episódios sem saber se o pai do bebê é Jack ou Mark. Felizmente, após muita angústia, a série da Netflix revela que Jack é o pai!

No episódio final, Mel aceita o pedido de casamento de Jack. No dia seguinte, o protagonista recebe a tão aguardada novidade: um teste de paternidade confirma seu parentesco com o bebê. Além disso, Virgin River revela que Mel está esperando uma menina.

A história de Jack e Charmaine

Jack e Mel já tiveram que superar grandes obstáculos na trama de Virgin River. Um dos mais importantes foi a presença de Charmaine, a ex-namorada de Jack, grávida do protagonista. Na 3ª temporada, os personagens decidem se separar para Jack se tornar uma figura presente na vida dos filhos.

Porém, na 4ª temporada, a verdade é revelada. Charmaine liga para Jack e Mel para pedir ajuda, e o casal encontra a personagem chorando. Nesse momento, Charmaine revela que Jack não é o pai dos bebês. Desde o início, tudo era uma mentira.

Quem está por trás do plano de Calvin?

Desde o início de Virgin River, Calvin se estabeleceu com uma verdadeira pedra no sapato para os moradores da cidade. Como o chefe de uma grande plantação de maconha, Calvin também é o líder de uma gangue local. Em diversas ocasiões, o personagem entrou em confronto direto com Jack.

Na 4ª temporada, Virgin River revela quem está por trás do “empreendimento” de Calvin. Quando Nick convida Jack e Mel para um jantar com a esposa, a irmã do personagem aparece de surpresa. Em um dos momentos mais chocantes da série, a Netflix revela que a irmã de Nick é a “loira misteriosa” por trás dos negócios de Calvin.

Brady não atirou em Jack

No final da 2ª temporada, Jack sofre um atentado a tiros e é internado em estado grave. Felizmente, o protagonista consegue se recuperar. Sendo assim, fica a dúvida: quem foi o responsável pelo ataque? Há muito tempo, Brady se estabeleceu como o principal suspeito. A 4ª temporada, finalmente, desvenda esse grande mistério.

Nos novos episódios, Jimmy, o braço-direito de Calvin, revela ter plantado a arma na caminhonete de Brady. Dessa forma, o ex-fuzileiro finalmente se vê livre das suspeitas da cidade. Além disso, a 4ª temporada trouxe momentos importantes para a trama de Brie, a irmã de Jack e namorada de Brady.

Ricky e Lizzie terminaram

Na 4ª temporada de Virgin River, a relação de Ricky e Lizzie sofre grandes reviravoltas. O casal parecia destinado a um final feliz – isso até Ricky decidir se alistar na Marinha. Chateada com o namorado, Lizzie decide terminar a relação. Pouco tempo depois, ela desenvolve uma grande conexão com Denny, o neto de Doc.

Durante a trama do episódio final, o futuro do casal pode ter sido definido. Mesmo após entrar em conflito com a avó, e reavaliar sua decisão, Ricky decide seguir em frente. O personagem termina a 4ª temporada entrando em um ônibus de recrutas militares, e desse modo, deixando Lizzie para trás.

Mel pede demissão

Após anos de tentativas frustradas, Mel finalmente consegue engravidar. A personagem está disposta a tudo para manter seu bebê em segurança – incluindo sacrificar sua carreira. Devido à gestação de alto risco, Mel decide pedir demissão da clínica de Doc.

O médico por sua vez, também passa por momentos difíceis. Após ser diagnosticado com uma ocular, Doc se encontra à beira da aposentadoria. Sem Mel ao seu lado, será que o personagem de Tim Matheson terá tempo para passar com Hope? O relacionamento de Doc e Hope deve representar um dos temas mais importantes da 5ª temporada.

A 4ª temporada de Virgin River está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.