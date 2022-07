Virgin River: O que você precisa saber antes de ver a 4ª temporada

A 4ª temporada de Virgin River é um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022. Os fãs do drama romântico mal podem esperar para descobrir o que acontecerá com Jack e Mel. Como a 3ª temporada estreou há mais de um ano, vale a pena relembrar os eventos mais importantes antes de assistir aos novos episódios.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Protagonizada por Martin Henderson (Grey’s Anatomy) e Alexandra Breckenridge (American Horror Story), Virgin River traz também Annette O’Toole (Smallville) e Tim Matheson (Clube dos Cafajestes) no elenco.

Listamos abaixo tudo que você precisa saber antes de conferir a 4ª temporada de Virgin River na Netflix; veja.

A gravidez de Mel

Na 3ª temporada de Virgin River, o relacionamento de Mel e Jack passa por momentos complicados. Quando o casal resolve “dar um tempo”, Mel viaja a Los Angeles para tentar uma inseminação artificial com o esperma de Mark, seu marido falecido.

Pouco depois, Mel retorna a Virgin River e reaviva seu romance com Jack. No episódio final da 3ª temporada, ela descobre estar grávida. Dessa forma, fica a dúvida: quem é o pai? O tema deve ser um dos mais importantes do quarto ano.

Jack está feliz com Mel (mas Charmaine ameaça a relação)

Durante toda a 3ª temporada, Jack é obrigado a lidar com os caprichos de Charmaine. Afinal, a personagem está grávida (de gêmeos), e Jack é o pai. Charmaine também encontra em Todd um novo namorado. Ao final do terceiro ano, os personagens se preparam para uma batalha de custódia.

Além disso, Jack se preparava para pedir a mão de Mel em casamento. Porém, a protagonista impede Jack de fazer o pedido. Antes de aceitar a proposta, ela precisa contar para o amado sobre sua gravidez e as dúvidas sobre a paternidade do bebê.

A trama de Doc Mullins

Doc Mullins decide se aposentar após ser diagnosticado com uma doença degenerativa. O personagem de Tim Matheson também sofre para se comunicar com Hope – que passa grande parte do terceiro ano na Carolina do Sul.

Hope e Doc estavam planejando um novo casamento, mas o destino acabou entrando no caminho do casal. Além disso, no final do terceiro ano, Virgin River introduz um novo personagem que afirma ser o neto de Doc.

O que aconteceu com Hope?

Hope McCrea, a personagem de Annette O’Toole, deu uma sumida na 3ª temporada de Virgin River. Ela passa a maior parte dos episódios na Carolina do Sul, cuidando de uma tia idosa após um desastre natural.

No episódio final, Hope se envolve em um acidente de carro ao retornar para Virgin River. A personagem termina a 3ª temporada em um coma induzido.

A grande reviravolta de Preacher

Preacher passa a 3ª temporada de Virgin River cuidando de Christopher, o filho de Paige. No episódio final, Jack convida o amigo para entrar em sociedade no bar. Logo depois, o personagem cai em uma armadilha de Vince, o irmão do ex-marido abusivo de Paige.

Ao que tudo indica, a intenção de Vince é sequestrar Christopher e levá-lo ao encontro do pai. No final da temporada, Preacher desmaia após beber um refrigerante envenenado.

Brady atirou em Jack?

Durante toda a trama da 3ª temporada de Virgin River, Brady insiste em não ter atirado em Jack. Vale lembrar que, no final do segundo ano, Jack sofre um ataque misterioso. No início do terceiro ano, o personagem de Martin Henderson consegue se recuperar dos ferimentos.

Além disso, Brady se apaixona por Brie, a irmã de Jack. Porém, no episódio final, a arma utilizada para atirar em Jack é encontrada na caminhonete de Brady. O personagem, então, é detido e fica sob a custódia da polícia.

Ricky se alistou

Na 3ª temporada, Ricky faz de tudo para passar um tempo sozinho com Lizzie. Eventualmente, os personagens terminam o relacionamento. No final do terceiro ano, Ricky conta a Lizzie que decidiu se alistar na Marinha Americana.

Lizzie vai deixar Virgin River?

Após terminar com Ricky, Lizzie se reaproxima do ex-namorado Parker – que viaja para Virgin River com o objetivo de convencer a jovem a voltar para Los Angeles. No desfecho dos episódios, o casal planeja uma viagem de carro pelos Estados Unidos.

Charmaine vs. Jack

No final da 3ª temporada de Virgin River, Charmaine se casa com Todd. O personagem de Patrick Sabongui também se torna cada vez mais controlador, convencido de que Jack não precisa fazer parte da vida dos filhos.

Dessa forma, a 4ª temporada de Virgin River deve envolver uma intensa batalha judicial – travada por Jack e Charmaine – pela guarda dos gêmeos.

A 4ª temporada de Virgin River estreia na Netflix em 20 de julho. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.