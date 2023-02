Você: Conheça os novos personagens da 4ª temporada na Netflix

A primeira parte da quarta temporada de Você (You) introduz diversos novos personagens à série da Netflix. Vamos conhecer, agora, quem são eles e quem os interpreta.

A série Você (You) é estrelada por Penn Badgley. O ator também é conhecido por Gossip Girl. Ele recebe elogios por seu trabalho desde a primeira temporada.

Superando expectativas, Você se tornou uma das séries de maior sucesso da Netflix. A produção conquistou o seu espaço na gigante do streaming.

Confira, abaixo, quem são os novos integrantes do elenco de Você (You) e quem são as atrizes e atores que interpretam cada um deles.

Charlotte Ritchie como Kate

Kate é gerente de uma galeria de arte e vizinha de Joe. Ela parece ser fria, mas é ferozmente leal a seus amigos.

Kate é interpretada por Charlotte Ritchie, que, além de atriz, também é cantora e compositora. Ela é mais conhecida por seus papéis em Call The Midwife, e Raised by Wolves.

Lukas Gage como Adam

Adam é um americano rico, que namora Lady Phoebe. Ele é uma decepção para seus pais, como o próprio Joe o descreve.

Ele é interpretado por Lucas Gage, familiar aos fãs de White Lotus, Euphoria, e Love, Victor.

Tilly Keeper como Lady Phoebe

Lady Phoebe vem de uma família aristocrática de alto nível e namora Adam. Ela se preocupa muito com seus amigos e faz um esforço para receber Joe no seu grupo.

Tilly Keeper estrelou EastEnders antes de Você (You).

Amy Leigh Hickman como Nadia

Nadia é uma das estudantes de literatura de Joe na universidade. Ela tem uma profunda paixão por contar histórias, especialmente mistérios de assassinatos, e não tem medo de compartilhar o que pensa.

Ela esteve em uma série de novelas da BCC, incluindo Tracy Beaker Returns.

Ed Speleers como Rhys

Em Rhys, parece que Joe encontrou uma pessoa com quem pode ser amigo. O aspirante a prefeito escreveu um livro de memórias sobre ter crescido pobre e como sua vida mudou quando descobriu seu sangue aristocrático.

Rhys é aceito no círculo social em Oxford, mas não festeja tanto quanto os outros.

Speleers também foi membro do elenco de Downton Abbey e Outlander.

Aidan Cheng como Simon

Simon é um artista e filho de um magnata chinês da tecnologia e, de acordo com Joe, não é um fã de conversa fiada.

Aidan Cheng estrelou Devils, Silent Witness e Harlots.

Niccy Lin como Sophie

Além de ser irmã de Simon, Sophie também é um membro das elites. Ela é uma influenciadora de mídia social e empreendedora, que se preocupa muito com seu irmão.

Lin, que interpreta Sophie, também atuou em Official Secrets e Lockdown Kings.

Stephen Hagan como Malcolm

Malcolm é namorado de Kate e professor de literatura na mesma universidade que Joe. Ele não é muito bem quisto por ali.

Malcolm adora festejar com o resto de seus amigos ricos da universidade. Embora ele esteja namorando Kate, ele também sai com outras mulheres.

O personagem é interpretado por Stephen Hagan, um ator da Irlanda do Norte que apareceu em Midsomer Murder, The Cut, Injustice e Stan Lee’s Lucky Man.

Ben Wiggins como Roald

Roald, outro membro do grupo, é mais conhecido por seus barcos, barracas de uma noite e “alarmante coleção de facas”, diz Joe.

Ben Wiggins, que interpreta o personagem, é mais conhecido por The Witcher.

Eve Austin como Gemma

Gemma continua amiga íntima de seus colegas da escola, por mais que nenhum deles pareça gostar dela.

Eve Austin, que interpreta Gemma, fez aparições em vários programas de televisão, incluindo Our Ladies, Between Walls e Fearless.

Ozioma Whenu como Blessing

Blessing é uma princesa nigeriana e comerciante de criptomoedas. Ao descrevê-la, Joe chama Blessing de “um enigma”.

Ozioma também esteve em The Witcher: A Origem, da Netflix.

Dario Coates como Connie

Enquanto a maioria do grupo de amigos gosta de festejar, Connie é o mais imprudente de todos. Ele adora beber, usar drogas e apostar.

Ele é interpretado por Dario Coates, que foi destaque em Coronation Street, Rules of the Game e Tell Me Everything.

Sean Pertwee como Vic

Por último, mas não menos importante, temos Vic, que serve como guarda-costas pessoal e motorista de Adam.

Ele é leal a Adam e seus amigos, fazendo o que for preciso para protegê-los e seus segredos.

Pertwee, que interpreta Vic, estrelou Jo, Elementary, Gotham e The Invitation.

Você (You) foi dividida em duas partes. A primeira já está na Netflix, enquanto a segunda estreia em 9 de março.

