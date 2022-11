Você já viu eles; Conheça o elenco de O Diário de Noel

Sucesso na Netflix, O Diário de Noel já é um dos filmes natalinos mais populares da plataforma. Logo após estrear no streaming, o longa passou a liderar o Top 10, ultrapassando alguns dos maiores hits da empresa. Um dos grandes trunfos do longa é seu elenco, que conta com atores de This Is Us, Sex and the City e muito mais.

“De volta à casa onde passou a infância, um escritor conhece uma mulher em busca de respostas. Será que um velho diário será a chave para o passado e o coração dos dois?”, afirma a sinopse oficial de O Diário de Noel na Netflix.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, O Diário de Noel causou uma forte impressão na crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme garantiu 64% de aprovação.

Revelamos abaixo de onde você conhece os principais integrantes do elenco de O Diário de Noel; confira.

Justin Hartley – Jake Turner

Em O Diário de Noel, o bonitão Justin Hartley interpreta Jake Turner, o protagonista do longa. O personagem é um famoso escritor que, em uma visita à casa onde passou a infância, desenvolve uma grande conexão com uma mulher enigmática.

Você, provavelmente, conhece Justin Hartley por sua performance como Kevin Pearson na série dramática This Is Us. Outros projetos do ator incluem as séries Smallville: As Aventuras do Superboy e Revenge, além do filme De Volta ao Baile.

Barrett Doss – Rachel Campbell

Barrett Doss co-protagoniza O Diário de Noel como Rachel Campbell, uma mulher misteriosa que não demora a se apaixonar por Jake Turner. Ela viaja a uma pequena cidadezinha de Vermont em busca de respostas sobre a verdadeira identidade de sua mãe biológica.

A atriz e cantora americana Barrett Doss é famosa por interpretar Victoria Hughes na série Station 19, spin-off de Grey’s Anatomy. Doss também aparece em produções como 30 Rock, Person of Interest, Girls e Punho de Ferro.

Bonnie Bedelia – Ellie Foster

Na trama de O Diário de Noel, Ellie Foster é interpretada por Bonnie Bedelia. A personagem é a vizinha de infância de Jake. Nas horas vagas, ela pinta quadros e lê os romances do protagonista. Ellie também é uma das primeiras a perceber o crescente romance de Jake e Rachel.

Uma das integrantes veteranas do elenco de O Diário de Noel, Bonnie Bedelia tem mais de 50 anos de carreira. Em sua prolífica filmografia, destacam-se A Noite dos Desesperados, O Príncipe da Pensilvânia e Duro de Matar. A atriz também foi indicada ao Emmy pela série The Division.

James Remar – Scott Turner

Como indica o sobrenome, Scott Turner é o pai do protagonista Jake. Os personagens vivem uma relação conturbada, marcada pela distância. Em plena época natalina, Scott tenta reparar seu relacionamento com o filho, ao mesmo tempo em que reflete sobre os erros do passado.

O ator James Remar é mais conhecido por sua performance como Harry Morgan, o pai do protagonista Dexter, na série titular. O ator também está em Sex and the City, CSI Miami, Criminal Minds e Magnum P.I. Remar também é famoso por seus trabalhos de dublagem, principalmente em animações da DC.

Essence Atkins – Noel

Em O Diário de Noel, Essence Atkins vive Noel, a mãe biológica de Rachel. A personagem coloca a filha para adoção por não ter condições financeiras de cuidar dela. Na infância de Jake, Noel também trabalha como babá do protagonista.

A atriz Essence Atkins é mais conhecida por co-protagonizar os 2 primeiros filmes da franquia Inatividade Paranormal, junto com Marlon Wayans. Outros projetos da atriz incluem as séries Marlon, A Black Lady Sketch Show e Carol’s Second Act.

Conheça os outros integrantes do elenco de O Diário de Noel

Além dos atores que citamos acima, o elenco de O Diário de Noel conta também com o reforço de Aaron Costa Ganis (Matt), Jeff Corbett (Ian Page) e Andrea Sooch (Svetlana).

Aaron Costa Ganis (na foto acima) é conhecido pelas séries Jessica Jones e Blue Bloods. Jeff Corbett atua no filme Um Novo Despertar. Andrea Sooch, por sua vez, está em Arremessando Alto.

O Diário de Noel está disponível na Netflix.

