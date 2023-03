Você notou? Atores de A Lição também estão em Uma Advogada Extraordinária

Ousada, dramática e cheia de reviravoltas, A Lição se tornou uma das séries sul-coreanas mais populares da história da Netflix. Muitos fãs não perceberam, mas uma boa parte do elenco do thriller também está em outro popular k-drama da plataforma: a série jurídica Uma Advogada Extraordinária.

“Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança”, diz a sinopse oficial de A Lição.

Uma Advogada Extraordinária, por sua vez, acompanha a história de Woo, uma advogada autista que se torna a arma secreta de uma influente firma jurídica.

Mostramos abaixo todos os atores de A Lição que também aparecem em Uma Advogada Extraordinária; confira!

Kim Hieora

Na trama de A Lição, a atriz sul-coreana Kim Hieora interpreta Lee Sa-ra, uma personagem que desempenha um papel muito importante na jornada da protagonista Moon.

Já em Uma Advogada Extraordinária, a atriz vive Gye Hyang-shim, uma mulher que escapa da Coreia do Norte apenas para se envolver em um grande imbróglio jurídico.

Jung Ga-hee

Em A Lição, Jung Ga-hee vive a “garota do tempo” da emissora onde a vilã Park Yeon-jin (vivida por Lim Ji-yeon) trabalha.

A atriz também está em Uma Advogada Extraordinária. Na série jurídica, ela faz uma pequena participação como a ex-namorada do cara que participa de um encontro às cegas com Choi Soo-yeon (personagem de Ha Yoon-kyung).

Yoon Jin-seong

Na 1ª temporada de A Lição, a atriz sul-coreana Yoon Jin-seong, veterana na TV da Coreia do Sul, interpreta a xamã, uma personagem misteriosa e cheia de segredos.

Yoon Jin-seong também integra o elenco de Uma Advogada Extraordinária. A atriz interpreta a mãe de Dong Geurami, personagem de Joo Hyun-young.

Heo Dong-won

O ator Heo Dong-won deixou muitos fãs de A Lição frustrados com sua performance como o Sr. Chu na 1ª temporada da série sul-coreana de suspense e drama.

Bastante conhecido na Coreia do Sul, o ator também faz uma participação especial na 1ª temporada de Uma Advogada Extraordinária, especificamente no episódio que trata do caso da loteria.

Oh Ji-yul

A atriz mirim Oh Ji-yul deixou os fãs de A Lição morrendo de fofura com sua ótima atuação como Ha Ye-sol, a filha pequena da vilã Park Yeon-jin e do empresário Ha Do-youg.

Muitos fãs não perceberam, mas a atriz também está na série Uma Advogada Extraordinária. No drama jurídico, ela dá um show como a versão bem mais jovem da protagonista Woo.

Lee Doo Seok

Finalmente, temos Lee Doo Seok, outro astro sul-coreano que desempenha papéis bem diferentes em A Lição e Uma Advogada Extraordinária. No thriller, o ator interpreta o advogado de Jeon Jae-joon, o personagem de Park Sung-hoon.

Já em Uma Advogada Extraordinária, Lee Doo-seok vive um jornalista do Justice Daily que se aproxima da firma Hanbada, onde a protagonista Woo trabalha.

A Lição e Uma Advogada Extraordinária estão disponíveis na Netflix.

