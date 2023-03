Voo 370: 5 teorias sobre o que aconteceu ao avião que desapareceu

Em 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu em pleno ar – e até hoje, não se sabe o que aconteceu com o avião. Quase uma década depois desse misterioso sumiço, a Netflix lança a série documental Voo 370: O Avião que Desapareceu. Em meio ao sucesso da produção, os espectadores propõem várias teorias nas redes sociais.

“Em 2014, um avião com 239 pessoas a bordo desapareceu do radar. Esta série documental investiga o impressionante mistério do voo MH370”, diz a sinopse oficial de Voo 370: O Avião que Desapareceu.

Com apenas 3 episódios, a série documental também causa polêmica na Netflix. Segundo várias resenhas críticas, o streaming peca ao oferecer a teóricos conspiratórios a oportunidade de “vender ideias ilógicas, não científicas e bizarras”.

Nesse sentido, confira abaixo as 5 principais teorias sobre o que pode ter acontecido com o voo 370 da Malaysia Airlines; confira – e tire suas próprias conclusões.

A aeronave de Voo 370: O Avião que Desapareceu caiu no mar?

Uma das teorias mais plausíveis sobre o desaparecimento do voo 370 afirma que a aeronave simplesmente sofreu uma pane mecânica e caiu no oceano.

Com o passar dos anos, destroços que (possivelmente) faziam parte do MH370 apareceram em várias regiões banhadas pelo Oceano Índico. O primeiro pedaço foi encontrado na costa da ilha de Réunion, em 2015. Outras partes foram descobertas na Tanzânia, em Moçambique, na África do Sul, em Madagascar e nas Ilhas Maurício.

Aproximadamente 33 destroços foram encontrados, mas apenas 3 deles foram confirmados como partes do MH370 – o que indica que o avião realmente caiu no Oceano Índico.

Porém, em 2018, o principal investigador do Governo da Malásia afirmou que “nenhuma prova de mau funcionamento ou defeito na aeronave que pudesse ter contribuído para o desaparecimento” foi encontrada.

O avião foi abatido?

Outras interessante teoria – que inclusive aparece no documentário Voo 370: O Avião que Desapareceu – diz que o voo da Malaysia Airlines foi abatido sobre o Mar do Sul da China, supostamente por trazer algo proibido em seu compartimento de carga.

As famílias das pessoas que estavam a bordo do avião pediram ao governo da Malásia a realização de uma investigação mais aprofundada sobre a presença de estilhaços nos destroços identificados como sendo do MH370.

Esses estilhaços poderiam provar que, na verdade, o avião não se acidentou, mas sim foi abatido por armas de longa distância.

O piloto foi o responsável pela queda?

O documentário da Netflix apresenta também uma teoria que afirma que o desaparecimento foi do MH370 foi ocasionado por um plano de “suicídio e assassinato” do piloto Zaharie Ahmad Shah.

O controlador de voo usado pela Malaysia Airlines indicou que, no início da viagem, o piloto seguiu a rota tradicional, mas que em algum momento, se desviou do caminho. A teoria também sugere que o piloto desativou os canais de comunicação do voo e a despressurização da cabine, deixando o avião no modo automático até que o combustível acabasse e a aeronave caísse no mar.

Por outro lado, o Governo da Malásia disse não desconfiar do piloto. “Examinamos o piloto e o copiloto, e não encontramos nada suspeito na formação, no treinamento e na saúde mental deles”, disse uma nota oficial.

MH370 foi sequestrado?

Mais uma teoria sugere que o MH370, de alguma forma, foi sequestrado durante a viagem. Essa teoria diz que o avião foi abduzido por um grupo militar russo para distrair a atenção internacional à ocupação da Crimeia por forças de Moscou.

A teoria surgiu devido ao fato de outro voo da Malaysia Airlines ter sido abatido por um míssil russo enquanto sobrevoava a Ucrânia em julho de 2014.

Na nota oficial divulgada pelo Governo da Malásia, o país não desconsidera a possibilidade do voo ter sido realmente abatido.

“A investigação estabeleceu que o retorno de ar foi realizado por controle manual, não por piloto automático. Não podemos desconsiderar a possível interferência ilegal de terceiros”, disse a nota.

O Governo dos Estados Unidos foi o responsável pelo desastre?

Finalmente, outra teoria sobre o desaparecimento do avião diz que o MH370 da Malaysia Airlines foi abatido pelas forças militares dos Estados Unidos.

A teoria é sugerida, principalmente, por Marc Dugain, ex-diretor da empresa aérea Proteus Airlines. Ele diz que o exército americano abateu o avião, e que também foi responsável por esconder os destroços.

Segundo Dugain, o MH370 foi derrubado para evitar uma queda na base militar americana que fica na Ilha Diego Garcia.

Você já pode assistir Voo 370: O Avião que Desapareceu na Netflix.

