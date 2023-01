Wandinha: As maiores teorias sobre o que vai acontecer na 2ª temporada

Já confirmada pela Netflix, a 2ª temporada de Wandinha tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma. Afinal de contas, mais de dois meses após a estreia, o primeiro ano permanece no Top 10 do streaming. Por isso, os fãs de Wandinha já criam diversas teorias sobre o que vai acontecer nos próximos capítulos.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse de Wandinha.

Com Jenna Ortega (Pânico) no papel principal, o elenco de Wandinha conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Mostramos abaixo as 6 teorias mais plausíveis sobre o que pode acontecer na 2ª temporada de Wandinha; confira! (via ScreenRant)

Família Addams terá papel mais importante

Quem já conferiu a 1ª temporada de Wandinha, na Netflix, sabe que, além da protagonista titular, os outros integrantes da Família Addams desempenham um papel bem pequeno na trama – figurando principalmente no primeiro e no quinto episódio.

Ao que tudo indica, personagens como Gomez, Morticia, Pugsley e Fester terão um papel bem mais importante na 2ª temporada. A possibilidade não é apenas uma teoria dos fãs, mas também já foi confirmada por Al Gough e Miles Millar, os showrunners da série.

Diretora Weems vai retornar

Larissa Weems, a diretora da Escola Nunca Mais, é uma das personagens mais interessantes de Wandinha. Interpretada por Gwendoline Christie, ela é, infelizmente, assassinada no final da 1ª temporada, morrendo nas mãos de Marilyn Thornhill.

Uma das principais teorias dos fãs de Wandinha afirma que a personagem, na verdade, não morreu, e que ela retornará na 2ª temporada. Mesmo se a diretora Weems estiver realmente morta, Gwendoline Christie pode retornar em flashbacks ou memórias.

A seita da mãe de Bianca terá um papel mais importante

A 1ª temporada de Wandinha deixa bem claro que Bianca, a personagem de Joy Sunday, não se dá bem com a mãe. Gabrielle, que visita a filha na Escola Nunca Mais, é integrante de uma seita chamada Morning Sun, e para muitos fãs, esse culto terá um papel muito importante no segundo ano.

A teoria afirma que os integrantes da seita serão os principais antagonistas do segundo ano. A possibilidade faz sentido, já que a trama foi introduzida na 1ª temporada, mas pouco trabalhada, indicando que os eventos mais importantes ainda estão por vir.

Xavier é um Hyde

A 1ª temporada de Wandinha confirma Tyler como o Hyde – o monstro que, controlado pela Srta. Thornhill, foi responsável por todos os assassinatos da região. Os primeiros episódios, no entanto, não explicam a ligação de Xavier com o monstro.

Durante toda a 1ª temporada, Xavier sofre com sonhos sobre o monstro, reproduzindo o sinistro visual da criatura em seus quadros. Uma das teorias dos fãs diz que Xavier, na verdade, também é um Hyde, e que a trama será abordada com mais profundidade na 2ª temporada.

Laurel Gates vai retornar

O episódio final da 1ª temporada de Wandinha caracteriza a Srta. Thornhill – cujo verdadeiro nome é Laurel Gates – como a principal antagonista da série. No desfecho do primeiro ano, a personagem é cercada pelas abelhas de Eugene, mas não morre.

Logo, no segundo ano, ela ainda pode desempenhar um papel importante. Provavelmente na cadeia, a personagem de Christina Ricci pode servir como uma espécie de “Hannibal Lecter” para Wandinha, que deve investigar a fuga de Tyler da prisão.

Wandinha e Enid ficarão juntas

Finalmente, temos a principal teoria dos fãs sobre a 2ª temporada de Wandinha: nos próximos episódios, a protagonista e Enid finalmente ficarão juntas! Afinal de contas, no primeiro ano, a química entre as personagens é inegável.

O fato de Wandinha e Enid, pelo menos até o momento, não viverem um romance, deixou muitos espectadores revoltados. Por isso, os showrunners podem aprender com as queixas do público e desenvolver melhor esse “ship” na 2ª temporada.

A 2ª temporada de Wandinha ainda não tem data de estreia na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.