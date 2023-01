Wandinha: Compare as idades dos atores com as de seus personagens

Wandinha estreou na Netflix em novembro de 2022, e mais de dois meses depois, permanece no Top 10 da plataforma, tornando-se assim uma das séries mais populares do streaming. Os personagens mais importantes de Wandinha são adolescentes, e por isso, o público se pergunta: qual é a idade do elenco?

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse de Wandinha.

Com Jenna Ortega (Pânico) no papel principal, o elenco de Wandinha conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Mostramos abaixo como as idades dos atores de Wandinha se comparam às dos personagens da série; confira!

Jenna Ortega – Wandinha

Como os fãs de Wandinha já sabem, a protagonista titular começa a série com 15 anos, comemorando seu aniversário de 16 no decorrer da 1ª temporada. Na vida real, Jenna Ortega é um pouco mais velha. Ela tem 20 anos, tendo nascido em 27 de setembro de 2002.

Isaac Ordonez – Pugsley

O ator-mirim Isaac Ordonez interpreta Pugsley, o irmão de Wandinha, na 1ª temporada da série da Netflix. Na trama, Pugsley é cerca de 2 anos mais novo que a irmã, e como está no 8º ou 9º ano da educação americana, tem 12 ou 13 anos. Isaac Ordonez, por sua vez, tem 13 anos.

Emma Myers – Enid

A colorida lobisomem Enid Sinclair, colega de quarto de Wandinha, é interpretada por Emma Myers. Na série, Enid tem, provavelmente, a mesma idade da protagonista: 16 anos. Myers também tem (quase) a mesma idade de Jenna Ortega, mas faz aniversário em abril, ao invés de setembro.

Moosa Mostafa – Eugene

Com a surpreendente habilidade de controlar abelhas, Eugene Ottinger é um dos melhores amigos de Wandinha na Escola Nunca Mais. Na série, o personagem tem entre 14 e 15 anos, e na vida real, o ator britânico tem 14 anos de idade.

Hunter Doohan – Tyler

A idade de Tyler nunca é revelada em Wandinha, mas ao que tudo indica, o barista de Jericho tem um pouco mais de idade que a protagonista, com 17 ou 18 anos. Já na vida real, o ator Hunter Doohan é bem mais velho: ele tem 29 anos, tendo nascido em janeiro de 1994.

Percy Hynes White – Xavier

Sabemos que Wandinha e Xavier têm a mesma idade, já que a série da Netflix revela que os personagens se conheceram quando tinham 10 anos, no funeral da madrinha do artista. Percy Hynes White, o intérprete de Xavier, nasceu em 2001, e hoje em dia, tem 21 anos.

Joy Sunday – Bianca

Na 1ª temporada de Wandinha, Bianca estuda na mesma sala da protagonista, e por tudo isso, deve ter a mesma idade da personagem-título: 16 anos. Já a atriz americana Joy Sunday, intérprete da personagem, é uma década mais velha, com 26 anos.

Georgie Farmer – Ajax

Em Wandinha, Georgie Farmer interpreta Ajax, um aluno da escola Nunca Mais com poderes de górgona. O personagem tem a mesma idade de Wandinha e seus colegas: 16 anos. O ator Georgie Farmer, por sua vez, tem 20 anos. O ator nasceu em 26 de maio de 2002.

Naomi J. Ogawa – Yoko

Finalmente, temos Yoko, a líder dos vampiros na Escola Nunca Mais. A personagem, que não ganha muito destaque na 1ª temporada de Wandinha, pode ter 16 anos (mas como é uma vampira, também pode ser bem mais velha). A atriz Naomi J. Ogawa, por sua vez, tem 23 anos.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.