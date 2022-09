Ed Sheeran anuncia música e clipe de Pokémon

Ed Sheeran será o próximo artista à lançar uma música colaborativa com a The Pokémon Company. A faixa se chamará Celestial, e será lançada com um clipe no dia 29 de setembro.

O cantor anunciou a colaboração postando uma arte do projeto. Na imagem vemos Sheeran com Pikachu em suas costas. Ed é fã da franquia à muito tempo, e compartilhou sua animação sobre o projeto e a oportunidade de trabalhar com a The Pokémon Company.

“Eu comecei com cartinhas de Pokémon quando a mania atacou a escola primária quando eu tinha uns 7 anos, depois a série estava na tv, então eu costumava tentar gravá-la em cima da mesma fita VHS toda semana. Depois disso, eu e meu irmão compartilhamos um Game Boy e o Pokémon Blue. Eu ganhei um Game Boy Colour com Pokémon Yellow no meu 8º aniversário, obcecado era apelido. Corta para mim aos 31 anos, eu ainda tenho o mesmo Game Boy Colour e ainda jogo Pokémon Silver em voos longos. Eu amo muito muito mesmo. Me deu uma boa escapada quando eu era criança, para um mundo de fantasia que parecia não acabar, e na vida adulta é a notalgia que me faz sentir como uma criança de novo.” Escreveu Sheeran.

O músico ainda continuou dizendo: “Eu conheci as pessoas de Pokémon quando eu estava viajando pelo Japão, e nós brincamos sobre eu escrever uma música pra eles. Mas aqui estamos. Celestial saí na próxima quinta-feira, e o vídeo é incrivelmente insano, animado pelas pessoas incríveis do Pokémon. Eu amei, e vocês vão amar. E nós vamos pegar todos eles.”

Ed Sheeran não é o primeiro

A colaboração de Sheeran com a The Pokémon Company vem após faixas parecidas de Katy Perry, J Balvin e Post Malone. Enquanto essas músicas tiveram clipes com a temática de Pokémon, as letras não tinham muito a ver com a franquia.

Ainda vamos descobrir o quanto Ed Sheeran vai mencionar Pokémons ou elementos da série em seu projeto, ou se o tema também se limitará ao clipe em si.

Poderemos conferir a nova música e o clipe de Sheeran no dia 29 de setembro

Gabriel Soldeira