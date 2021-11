Batman: DC mostra que Bruce Wayne podia ter virado outro herói

Alerta de spoilers

A edição 8 de Batman: Urban Legends mostra que Bruce Wayne também teve uma experiência marcante com lobos, além dos morcegos que o levam a ser o herói. Seguindo a lógica da DC, o personagem poderia ter virado o Wolfman, ou o Homem-Lobo.

No arco da HQ, o Batman está perseguido o Professor Pyg, um cientista insano que também pode ser chamado de Professor Porco. Nessa investigação, Bruce Wayne relembra a experiência ao ler Os Três Porquinhos na infância.

Enquanto Batman procura por locais em que Pyg pode estar, ele lembra do pai dele, Thomas, lendo o conto. Bruce Wayne precisa resgatar garotas sequestradas pelo vilão, que quer fazer experimentos terríveis com elas.

No flashback, ao Thomas terminar a história, Bruce Wayne diz sobre o Lobo Mau: “Isso é ridículo. Ele deveria ter se preparado melhor. Eu poderia ter me preparado melhor”.

A DC, assim, dá duas experiências diferentes da infância de Bruce Wayne. Em um outro mundo, no lugar de se inspirar no trauma com os morcegos, o garoto poderia ter usado uma memória mais feliz, se inspirando em lobos para ser o vigilante.

Batman volta ao cinema em filme com Robert Pattinson

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics. Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022. Já Eternos está em cartaz nos cinemas.

Os filmes da Marvel podem ser conferidos no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço e assistir aos longas.