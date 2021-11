Marvel revela maluca nova transformação do Hulk

A Marvel revelou a nova transformação do Hulk, que é totalmente diferente das anteriores dele. O Gigante Esmeralda entrou em uma nova fase nos quadrinhos, em que Bruce Banner encontrou uma nova maneira de usar os poderes dele.

A premissa das HQs de Donny Cates é que o Hulk não é apenas uma manifestação da ira de Banner. Ele é um avatar criado para manter o mundo seguro do verdadeiro perigo: a raiva de Bruce.

O cientista cria um gigantesco “palácio mental” para ele mesmo, na forma de uma base futurista. A base contém uma sala onde a persona do Hulk repleto de fúria é presa. Nessa sala, essa persona dá energia infinita para o corpo físico do Hulk, com batalhas contra simulações.

Enquanto isso, a persona Bruce Banner fica em uma sala de comando, ao estilo de Star Trek, onde ele “pilota” o corpo físico do Hulk.

Novo assustador Hulk

Do lado de fora, no “mundo real”, o Hulk é totalmente diferente. Vemos um Gigante Esmeralda que parece uma “nave estelar viva”, com direito a asas, um capacete e outros implantes tecnológicos da A.I.M.

Trata-se de uma versão totalmente diferente, mas que prepara eventos catastróficos na Marvel, visto que Bruce Banner sabe que não será capaz de manter a raiva dele presa para sempre.

Ele luta contra uma frota inteira de armaduras Hulkbuster do Homem de Ferro e é capaz de ganhar. No fim da revista ainda diz que ninguém tem planos para ele.

Hulk #1 está à venda, nos EUA.