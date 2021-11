Marvel revela que interesse amoroso do Homem-Aranha de Tom Holland é uma mutante

Interesse amoroso do Peter Parker de Tom Holland em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, Liz Allen já foi revelada como uma mutante pela Marvel nos quadrinhos. Embora não tenha acontecido no universo principal, ainda existem alguns detalhes interessantes a serem observados, como apontado pelo Screen Rant.

No Universo Ultimate da Marvel, Liz Allen acabou sendo revelada como uma mutante. Foi um desenvolvimento irônico, já que Liz tinha preconceito com mutantes e até insultou Kitty Pryde quando visitou sua escola.

Mas para o horror de Liz, ela na verdade era uma mutante e se tornou a versão de Firestar do Universo Ultimate. Ela acabou fazendo as pazes com Kitty Pryde e os X-Men.

Seria interessante se algo nesse estilo acontecesse no MCU, já que, embora o polêmico Universo Ultimate por vezes seja esquecido, ele na verdade é uma influência para alguns detalhes do Homem-Aranha de Tom Holland.

No cinema, Liz Allen é interpretada por Laura Harrier, mas por enquanto a personagem só teve destaque em Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

Ainda não se sabe se ela pode retornar em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3). Para saber mais detalhes sobre esse blockbuster com Tom Holland, continue lendo.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

O rumor é que um Sexteto Sinistro do multiverso seja formado no filme. O título estaria ligado a esse vilões não terem uma “volta para casa”, ou seja, para seus respectivos universos.

Willem Dafoe deve voltar como o Duende Verde para liderar esse grupo. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

Apesar dos rumores, Marvel e Sony não comentam. O que é certo é que Homem-Aranha 3 deve começar a criar o caminho para colocar o Peter Parker de Tom Holland mais próximo do Venom.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, tem previsão para 16 de dezembro de 2021.