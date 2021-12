Alfred tem presente para família do Superman que é de quebrar o coração

Alerta de spoilers

Nos quadrinhos do Batman, Alfred morreu no atual arco da DC. Mas, o mordomo segue influenciando histórias, como a HQ Superman: Son of Kal-El Annual 2021 mostra.

Mesmo morto, Alfred continua cuidando do Batman. A prova é um presente para o Superman e a família dele, o que é de quebrar o coração para leitores da DC.

Na HQ, o Batman visita Jon, o filho de Clark Kent, e Lois Lane. O garoto assumiu o traje de Superman enquanto o pai resolve problemas em Warworld.

Ao oferecerem bebida para Bruce Wayne, o herói da DC pede se eles têm o chá Earl Grey. “É claro que temos”, o Cavaleiro das Trevas ouve.

Logo depois, Lois Lane conta que um pacote do chá é enviado todos os meses para eles e quem deixou esse presente agendado foi o próprio Alfred.

O presente mostra como o mordomo sempre foi o coração da família do Batman. Alfred sabe que Bruce Wayne e Clark Kent são amigos, com os heróis se visitando. Assim, enviar o chá ao Superman é mais uma forma de continuar por perto do protegido dele.

Alfred continua presente nas histórias do Batman

No atual arco do Batman nos quadrinhos, Alfred é morto por Bane. Com a tragédia, o destaque do mordomo nas HQs da DC fica ainda mais claro.

O amado personagem mostrou que reuniu uma fortuna ao longo dos anos. A herança fica com o Asa Noturna, já que obviamente Bruce Wayne não precisa dela.

O ajudante do Batman, porém, começa uma fundação com o nome do mordomo. Essa organização atua para tentar criar uma sociedade mais justa.

Essa, claro, é apenas mais uma das formas em que Alfred permanece vivo na DC.

Superman: Son of Kal-El Annual 2021 está disponível para os fãs de Clark Kent.