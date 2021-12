Após décadas, Marvel muda status do Motoqueiro Fantasma

Grandes mudanças estão chegando para o Motoqueiro Fantasma em seu aniversário de 50 anos na Marvel, e uma das mais notáveis ​​é o fato de que Johnny Blaze não estará mais no controle de suas transformações infernais.

“Há muita coisa que eu não posso dizer sobre os problemas que o Motoqueiro Fantasma enfrentará”, disse o escritor Benjamin Percy, que escreverá uma nova história em quadrinhos do personagem da Marvel, ao Comic Book Resources.

“Não é apenas uma história de terror, mas de mistério também. Nada é o que parece.”

“Eis um pequeno detalhe: Johnny Blaze não tem mais controle sobre o Espírito de Vingança e, quando possuído, não se lembra do que aconteceu. Tudo será contextualizado, mas o Motoqueiro Fantasma será uma presença ainda mais aterrorizante por causa disso.”

O escritor da Marvel acrescentou: “É uma história profundamente perturbadora, com uma atmosfera sombria. O Motoqueiro Fantasma fará coisas heroicas e terríveis? Com certeza.”

Nova abordagem para o Motoqueiro Fantasma

Pelo que parece, o Motoqueiro Fantasma se tornará um personagem mais parecido com o clássico Hulk, sem o controle de suas transformações.

Assim como aconteceu com Bruce Banner por muitos anos, isto pode trazer terríveis consequências para Johnny Blaze.

A nova história em quadrinhos do Motoqueiro Fantasma terá início em fevereiro nos Estados Unidos, pela Marvel Comics.

No cinema, o Motoqueiro Fantasma teve interpretação de Nicolas Cage. No entanto, a abordagem se distanciou bastante do personagem dos quadrinhos.

