Após namoro com Coringa, Arlequina tem problemas em novo romance

Após o seu problemático relacionamento com o Coringa, Arlequina está encontrando problemas em seu romance com Hera Venenosa (via Comic Book Resources).

Em Harley Quinn #10, Hera Venenosa queria roubar um diamante raro durante o encontro. Arlequina, agora uma heroína, não poderia aceitar. Hera Venenosa insistiu que elas eram assim e que a ex-vilã deveria deixar seus instintos assumirem o controle.

Hera Venenosa argumentou que era para que elas pudessem fugir de Gotham, mas está claro que isso não era algo que Arlequina queria.

Ela queria trabalhar com o Batman e ajudar as pessoas que o Coringa manipulou e machucou, como ele havia feito com ela.

Quando elas foram confrontadas por guardas, as coisas se transformaram em violência. Foi quando Arlequina se machucou.

Relacionamento de Arlequina com Hera Venenosa está ficando problemático

Arlequina tentou proteger os guardas que haviam causado a ira de Hera Venenosa e, no processo, teve sua mão cortada por uma de suas plantas.

Embora Hera Venenosa tenha se desculpado imediatamente, isso não muda o fato de que ela perdeu o controle e, em seu estado de raiva, atacou Arlequina.

A situação se transformou em uma discussão. Hera Venenosa estava claramente errada, tanto em machucar Arlequina quanto por priorizar o roubo de um diamante em vez dela. No entanto, ela ainda tentou colocar a culpa em Arlequina e em seu desejo de ser uma heroína.

A principal diferença aqui em relação ao relacionamento com o Coringa é que o vilão do Batman era intencionalmente cruel. Hera Venenosa, por outro lado, machucou Arlequina por acidente, mas os novos acontecimentos certamente não trazem um cenário positivo para o romance entre as personagens.

Harley Quinn #10, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.