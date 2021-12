Até o Drácula sente inveja do traje de herói da Marvel

Até o Drácula sente inveja do traje usado ​​por um herói da Marvel, como pode ser visto em The Death of Doctor Strange: Blade #1. Na história, o Senhor dos Vampiros indica que admira o estilo de Blade (via Screen Rant).

Em The Death of Doctor Strange: Blade #1, os vampiros da Terra estão dando uma festa diferente de qualquer outra, felizes porque o Doutor Estranho, o homem que quase os eliminou para sempre, está morto.

Continua depois da publicidade

Blade está de olho na celebração, quase ansioso para uma luta começar. Drácula expressa seus “arrependimentos” sobre a morte do Doutor Estranho para Blade, que, obviamente, não confia nem um pouco no Senhor dos Vampiros.

Durante essa conversa entre os dois, o excêntrico Drácula indica que admira o traje de Blade, que realmente é conhecido por ser um personagem bastante estiloso. No entanto, o caçador de vampiros não se empolga com o elogio do vilão.

Fora da Marvel, Drácula terá nova versão no cinema

O cinema terá um novo Drácula: Nicolas Cage. De acordo com o Deadline, o ator assumirá o icônico papel em Renfield, um novo projeto da Universal Pictures.

O elenco também conta com Nicholas Hoult, da franquia dos X-Men. Chris McKay, de A Guerra do Amanhã, será o diretor do longa-metragem.

Drácula não é o protagonista dessa história. Na verdade, o foco estará em R. M. Renfield, o seu capanga, que será interpretado por Hoult.

Faz um bom tempo que Nicolas Cage não aparece em uma produção de um grande estúdio. Nos últimos anos, o ator se dedicou a trabalhos do cinema independente ou de baixíssimo orçamento, alguns dos quais foram lançados diretamente para DVD.

Ryan Ridley, de Rick and Morty, escreveu o roteiro de Renfield. A história é baseada em uma ideia de Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead.

Ainda não há previsão de lançamento para Renfield, com Nicolas Cage como Drácula.