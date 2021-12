Batman é o pior aliado da DC e Alfred prova isso

Batman é o pior aliado que se pode ter na DC. Alfred prova isto em uma nova história em quadrinhos.

Em Robin and Batman #2 (via Comic Book Resources), Batman tenta ensinar ao Robin uma de suas características mais polêmicas.

Continua depois da publicidade

Ele comenta com o seu jovem companheiro que é preciso ter desconfiança com todos, estudando as fraquezas até mesmo de seus aliados para saber como derrotá-los, caso seja necessário.

Batman é um estrategista, então é natural que ele pense dessa maneira.

No entanto, isto também se tornou uma das grandes paranoias do Cavaleiro das Trevas, e a história em quadrinhos Liga da Justiça: Torre de Babel mostrou que os planos do super-herói contra seus próprios aliados podem ter consequências terríveis.

Alfred fica assustado que Batman queira passar esse lado de sua personalidade para Robin. Na visão do mordomo, esse tipo de desconfiança apenas piora as coisas e Robin ainda é jovem demais para ter esse pensamento.

Um aliado pouco confiável

O ponto de vista de Batman se torna ainda mais problemático quando ele comenta que não permite que Robin tenha uma juventude normal porque ele também não teve uma. Quando ouve, Alfred o chama de “bastardo”.

Alfred está certo sobre essa questão. A desconfiança de Batman em todos transforma ele mesmo em um aliado pouco confiável.

Aparentemente, Batman nunca aprendeu a confiar totalmente na ideia de companheirismo. Mas não precisa ser o mesmo com Robin.

Robin and Batman #2, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.