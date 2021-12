Batman volta a ter problemas no amor na DC

Batman está, novamente, com problemas no amor na DC. Obviamente, envolve a Mulher-Gato – e alguns outros inimigos muito conhecidos.

Batman e Mulher-Gato são um casal bastante popular da DC. Nos últimos anos, a editora investiu bastante no romance entre eles, que teve um grande desenvolvimento especialmente graças ao escritor Tom King.

Mas em Batman: The Killing Time, que também é de Tom King, Batman e Mulher-Gato voltam a ficar de lados opostos. Nesse caso, Selina Kyle decide se juntar ao Charada e ao Pinguim em um grande assalto.

A história promete muita ação e algumas traições entre os vilões.

A primeira edição de Batman: The Killing Time chegará aos Estados Unidos em março, o mesmo mês de lançamento de The Batman, o que provavelmente é uma estratégia da DC para aumentar as vendas, já que o longa-metragem também apresenta Mulher-Gato, Charada e Pinguim.

Confira abaixo algumas imagens de Batman: The Killing Time, da DC.

No cinema, Batman volta sendo interpretado por Robert Pattinson

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics. Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.