Bebê Hulk tem dieta ainda pior que do baby Yoda em The Mandalorian

Uma nova revista em quadrinhos da Marvel, intitulada Wastelanders: Wolverine, traz de volta o mundo do Velho Logan. Nessa história inédita, a Casa das Ideias claramente tirou uma página de The Mandalorian.

Na primeira edição da revista, que teve prévias divulgadas pelo CBR, vemos que Logan adotou o neto de Bruce Banner, o Hulk.

Vemos um conflito do Wolverine contra a gangue do Motoqueiro Fantasma. Depois de desmembrar vários membros da gangue, com direito a cabeças decepadas, braços voando por aí, algo ainda mais horrível acontece.

Vemos o bebê Hulk comendo um dos braços dos capangas que Wolverine matou. Obviamente Logan impede que ele continue o ato de canibalismo.

Isso espelha o que o bebê Yoda (ou Grogu) faz em The Mandalorian. Em um dos episódios ele come os ovos de uma alienígena que pede para que eles sejam levados a outro planeta.

Veja a página da revista da Marvel, abaixo.

Com morte brutal, Wolverine prova que o Capitão América tem razão sobre ele

Wolverine cruzou a linha algumas vezes, até por isso o Capitão América sempre chamou Logan de assassino. Na Marvel, o ponto de Steve Rogers foi provado quando o herói dos X-Men matou o próprio filho, Akihiro.

Nos quadrinhos de Uncanny X-Force, Akihiro, o Daken, lidera um time para confrontar a própria X-Force. Essa batalha coloca pai contra filho.

Após o sequestro de Evan, uma versão reencarnada do Apocalipse, Logan vai atrás desses rivais. Isso leva a uma batalha de um contra um contra Daken.

Os dois lutam até morte, com Wolverine dando um golpe fatal no próprio filho. O pior da história na Marvel, que ajuda a provar o ponto do Capitão América, é que o mutante e o filho foram manipulados pelo Dentes-de-Sabre.

O Dentes-de-Sabre apareceu logo após a batalha. O vilão riu de como conseguiu manipular Daken contra o pai, e como Wolverine só conseguiu resolver a situação matando o filho.

Essa morte não foi a última de Logan, mas o quebrou completamente. O Wolverine passou a lidar com as consequências em Uncanny Avengers, onde o Capitão América disse não confiar no mutante.

Para Steve Rogers, Logan não pode ser um herói dos Vingadores porque é um assassino brutal. Nesse ponto, não há muito o que discordar de Steve Rogers.

As séries de Uncanny Avengers e Uncanny X-Force já estão disponíveis na Marvel.