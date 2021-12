Conheça bizarro Homem-Aranha da Marvel que não vai entrar no MCU

A Marvel começa a tocar no multiverso no MCU, o que vai ganhar destaque até em Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa. Mas, uma versão do herói nunca deve ser vista nos filmes ou nas séries desse universo por ser bizarra demais.

Se na TV e no cinema os fãs já se acostumam com a ideia de multiverso e variantes de um mesmo personagem, isso existe há um bom tempo nos quadrinhos. Inclusive, por conta disso, muitos heróis possuem dezenas de versões.

No caso do Homem-Aranha, a mais bizarra fica com a versão do personagem da Terra-11580. Nesse mundo, milhares de aranhas se juntam para formar um corpo que elas acreditam ser Peter Parker.

É uma versão do personagem que está bem longe do original. Além disso, os leitores se dividem entre a ideia ser assustadora por conta das aranhas ou até mesmo boba.

Veja abaixo uma imagem desse Homem-Aranha bizarro.

Aparição nos quadrinhos com outras versões do Homem-Aranha

Esse herói da Marvel aparece nos quadrinhos durante o evento Aranhaverso. Nessa história, diversas variantes do personagem são apresentadas e combatem inimigos do multiverso juntas.

Em Spider-Geddon #3, esse herói aparece. A descrição é simples, dizendo que “são milhares de aranhas que acreditam ser Peter Parker”.

Por ter chamado atenção, o personagem ganha uma história de origem na HQ The Vault of Spiders #2. Ela o deixa ainda mais bizarro.

Durante um passeio em laboratórios da Horizon, Peter Parker e Gwen Stacy descobrem sobre um experimento genético em que milhares de aranhas são injetadas por meio de partículas radioativas.

Nesse passeio, Peter cai no poço com todas as aranhas. Após ser praticamente comido vivo, a consciência do estudante foi absorvida pelas aranhas.

A partir disso, o herói da Marvel deixa Gwen Stacy e passa a se olhar como apenas um monstro.

Com essa história e esse visual bizarro, é difícil que esse Homem-Aranha aparece algum dia no MCU. Veja abaixo uma ilustração sobre a origem dele.

No MCU, a história do herói continua em Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa. A estreia é em 16 de dezembro.