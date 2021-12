Coringa é uma versão perturbada de um famoso herói da Marvel

O Coringa é como uma versão maligna do Homem-Aranha. Ambos tiveram suas vidas abaladas por um dia ruim e transformaram-se em vilão e herói, respectivamente, encarando a vida de formas substancialmente diferentes.

O Coringa que vemos em A Piada Mortal era um homem comum, que simplesmente tentava sustentar a família dele, enquanto falhava em se tornar um comediante de stand-up de sucesso.

Já Peter Parker era uma garoto normal, com inteligência acima da média e não muito sociável. Ele falha em impedir um roubo após conseguir os poderes, o que resulta na morte do tio Ben.

Ambos simplesmente tiveram um dia ruim, um evento que os transformou para sempre, mas enquanto Peter Parker descobriu que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, o Coringa passou a ver o mundo de outra forma.

O vilão do Batman passou a enxergar a vida como se as pessoas não tivessem poder contra a natureza caótica do mundo. Para o Coringa não importa quem você é, tudo que é necessário é “um dia ruim” para fazer o monstro interior vir à tona.

Coringa tem nova versão assustadora

Um novo Coringa aparece em Future State: Gotham #8 e pode ser a versão mais assustadora do personagem da DC (via Comic Book Resources).

Muitas versões do Coringa em vários meios desenvolvem esquemas diabólicos para alcançar suas vitórias contra a população de Gotham, como parte de uma guerra sem fim com o Batman.

Esse não parece ser o caso do novo Coringa, no entanto, que prefere uma abordagem mais direta com suas vítimas.

O novo Coringa faz um trabalho rápido com suas vítimas, cortando-as em pedaços com suas próprias mãos, sem uma única palavra.

Com dentes afiados, o vilão é capaz de arrancar a cabeça de uma de suas vítimas com uma mordida. Esta versão do Coringa é muito diferente das outras do vilão.

Na maioria das encarnações, o Coringa é uma ameaça mais cerebral do que física.

Normalmente, o Coringa é retratado como um assassino frágil que usa armas e invenções para assassinar suas vítimas.

Mas a nova versão do antagonista do Batman confia na ferocidade absoluta em sua jornada de terror. Não há bombas de gás ou armas surpresa – apenas brutalidade.

O novo Coringa parece ter alguma forma de força aprimorada que o torna quase impossível de ser derrubado por meios convencionais, transformando-o em um adversário muito diferente (mas não menos perigoso) para os heróis de Gotham City.

Future State: Gotham #8, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.