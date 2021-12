DC revela como Coringa pode enfim vencer o Batman

A Mulher-Gato ganhou uma nova revista própria na DC, que se passa anos após a morte do Batman. Na segunda edição é revelado como o Coringa conseguiu vencer Bruce Wayne.

Em Catwoman: Lonely City #2, Selina Kyle saiu da prisão dez anos após o massacre da noite dos tolos, evento que resultou na morte do Batman, Asa Noturna, Jim Gordon e o Coringa.

Nessa edição, ela vai atrás de Orpheus, um dispositivo escondido na batcaverna, que Bruce Wayne pediu para ela adquirir enquanto estava à beira da morte.

Gotham mudou consideravelmente nesses 10 anos. A fortuna Wayne revolucionou a cidade e os eventos da noite dos tolos redimiu Harvey Dent, que se tornou o novo prefeito. Além disso, foi criada a batcops, uma força policial fascista inspirada no Batman.

Em meio a tudo isso, vemos flashbacks de como o Batman morreu em razão de um plano do Coringa. Uma prévia divulgada pelo CBR mostra como tudo aconteceu.

Veja imagens da revista da DC, abaixo.

O plano do Coringa

Vemos que a ideia do Coringa foi conectar todos os bandidos de Gotham por um app chamado Jokstr. Isso instiga um ataque terrorista, que garante um exército ao Palhaço.

A cidade vira um caos e, aparentemente, o Batman morre no processo, junto de outros heróis e do próprio vilão. O Coringa enfim ganha do vigilante de Gotham.

Não é um plano muito elaborado, mas pelo caos que é instaurado em Gotham, faz sentido que o Batman tenha sido, enfim, superado. Afinal, ele não pode lutar contra todos de uma vez.

Evidente que há muito ainda a ser explicado, mas ainda estamos no começo da história, que também mostra como a Mulher-Gato lida com esse novo mundo.

Catwoman: Lonely City #2 chega às lojas em 21 de dezembro, nos EUA. A HQ poderá ser adquirida por meio de plataformas digitais.