DC revela que personagem inusitado é mais rápido que o Flash

Em uma nova história em quadrinhos da DC Comics, é confirmado que o Papai Noel é mais rápido do que o próprio Flash (via Screen Rant).

Na narrativa, Flash e o Capitão Frio concordam em salvar o Natal trabalhando juntos. Enquanto Capitão Frio restaura a pista de gelo e fornece neve para as férias, ele só o fez com a condição de que Flash se vestisse de Papai Noel e entregasse todos os brinquedos.

Continua depois da publicidade

Resumindo, é uma história comovente que mostra como as pessoas podem deixar de lado suas diferenças pelo espírito de Natal, mas o final da narrativa é o melhor de tudo.

Olhando para o céu noturno, Flash fica bastante surpreso ao ver o Papai Noel, que curiosamente parece ter uma conexão com a Força de Aceleração, como um velocista.

O que é mais divertido é que o Papai Noel indica que ele é mais rápido do que o Flash, o que poderia explicar como ele é capaz de visitar tantas casas no espaço de uma única noite durante o Natal.

Flash terá aventura no cinema

The Flash enfim terá a história do Barry Allen dos cinemas com Ezra Miller. A trama envolverá o Ponto de Ignição, o que indica que os fãs devem esperar múltiplas realidades e viagens no tempo.

Na aventura, o herói estará acompanhado de famosos personagens da DC. Entre eles, a Supergirl, interpretada pela atriz Sasha Calle.

Os mentores do Flash nesse filme serão duas versões do Batman. Uma é a de Liga da Justiça, interpretado por Ben Affleck, enquanto a segunda é a de Michael Keaton, dos filmes clássicos de Tim Burton.

A direção é de Andy Muschietti. O cineasta ficou conhecido pelos filmes de It: A Coisa.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.