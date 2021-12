Demolidor já teve os poderes do Homem-Aranha e quase morreu por isso

O Demolidor e o Rei do Crime se enfrentam há décadas e ambos já estiveram à beira da morte algumas vezes. Em uma história da Marvel, Wilson Fisk quase matou Matt Murdock dando os poderes do Homem-Aranha para ele.

Em Homem-Aranha vs Rei do Crime: Até a Morte, Peter Parker é acusado de ter cometido diversos crimes em Nova York. Ele, então, junta-se ao Demolidor para investigar.

Eventualmente, eles descobrem que o Rei do Crime criou um soro para dar os poderes do Homem-Aranha a qualquer pessoa e faz isso com criminosos. Dessa forma, o herói é visto realizando diversos atos nefastos.

Matt acaba recebendo esse soro e, com os poderes do Homem-Aranha, acaba com o Rei do Crime, quase matando o vilão. Mas há um problema.

O Homem-Aranha acaba descobrindo que o soro causa a morte das pessoas que o utilizam. Começa, então, uma corrida contra o tempo para salvar o Demolidor.

Homem Aranha vs Rei do Crime: Até a Morte é assinada por ninguém menos que Stan Lee e John Romita Sr. e pode ser adquirido em plataformas digitais.

Rei do Crime pode retornar no futuro do MCU

Alerta de spoilers

No fim do último episódio dessa primeira temporada de Gavião Arqueiro, Maya supostamente atira no Rei do Crime, dando a entender que ele morreu, mas esse pode não ser o caso. Vincent D’Onofrio espera poder continuar vivendo o personagem.

“Existem muitas facetas do personagem que poderiam ser exploradas, então só posso esperar que continuemos”, disse ele. “Não é a primeira vez que tive que me afastar desse personagem, mas veremos.”

O ator também parece estar empolgado em trabalhar novamente com Charlie Cox, que retorna como Demolidor no MCU.

“Eu adoraria isso”, diz ele. “Não passou muito pela minha cabeça; Eu meio que me afastei de Demolidor. Por um tempo, pensei que poderia voltar, mas já faz anos. Desisti dessa possibilidade. Mas eu não sabia que receberia uma ligação de Kevin [Feige] também, então está tudo em jogo. Eu não tinha ideia de que faria Gavião Arqueiro”.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

