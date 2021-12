Fraqueza secreta de Luke Skywalker é revelada por Star Wars

Recentes quadrinhos de Star Wars revelaram uma inesperada fraqueza de Luke Skywalker, que surge após o duelo dele contra Darth Vader em O Império Contra-Ataca.

No melhor filme da saga, Vader corta a mão de Luke pouco antes de revelar ser pai dele. Isso faz com que o protagonista substitua a mão perdida por uma robótica, como vemos nos minutos finais do longa-metragem.

Já em Star Wars #19, de Charles Soule e Marco Castiello, Luke tenta usar o truque mental jedi contra dois stormtroopers, para que eles entreguem um holocron jedi roubado a ele. O truque não funciona.

Isso ocorre porque Luke usou a mão direita, justamente a que perdeu e foi substituída por uma prótese, para tentar manipular os soldados do Império.

O Skywalker, no entanto, acaba treinando mais e aprende a focalizar essa técnica da Força apenas com a mente, não necessitando fazer o gesto com as mãos.

De certa forma, Darth Vader garantiu uma fraqueza a Luke, mas o que acabou tornando o jedi mais forte no fim da história.

Tom Holland, o Homem-Aranha, estragou seu teste para Star Wars

Tom Holland participou de um teste para estrelar Star Wars, mas acabou estragando tudo. Hoje, ele é mais conhecido como o Homem-Aranha do MCU.

Em uma aparição no Hot Ones (via Looper), o ator contou a divertida história de como quase apareceu na franquia Star Wars.

Tom Holland confirmou que, durante seu teste para o papel de Finn em Star Wars: O Despertar da Força, ele acabou caindo na gargalhada. Acontece que ele teve que contracenar com uma mulher que substituía um androide.

“Eu me lembro de pensar: ‘Não há como essa moça ler as falas do robô à minha frente, porque seria ridículo.'”

No entanto, para a surpresa de Tom Holland, a mulher realmente tinha que responder às suas falas com barulhos de robô.

“Eu caí na gargalhada”, lembrou o intérprete do Homem-Aranha.

“Sabe quando você percebe que existe algo de errado? Eu simplesmente não conseguia parar de rir.”

Tom Holland acrescentou que ter fracassado no teste acabou sendo uma coisa positiva, já que ele não achava que era a pessoa certa para o personagem.

“Acho que John Boyega era melhor para o papel do que eu”, admitiu Holland.

Filmes de Star Wars podem ser assistidos pelo Disney+.