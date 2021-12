Herói da Liga da Justiça agora é mais forte que o Superman

John Stewart é um dos maiores Lanternas Verdes e agora, nas histórias em quadrinhos, ele é ainda mais poderoso que o Superman, seu colega da Liga da Justiça (via Screen Rant).

Em Green Lantern #9, depois de sofrer uma grande derrota, John Stewart acorda e comenta que deveria se sentir cansado, mas se sente “como o Superman”.

Ele é informado de que os indivíduos de Krypton apenas coletam energia solar, mas aqueles que “ascenderam”, como o próprio John Stewart, podem acessar todas as forças de energia cósmica. No caso, o Lanterna Verde parece ter uma conexão especial com o “Espectro Emocional”.

Como alguém que “ascendeu”, John Stewart pode aproveitar todas as energias cósmicas do Universo DC.

Os anos de treinamento e experiências de Stewart como Lanterna Verde o prepararam para usar o “Espectro Emocional”, o que aumenta ainda mais as habilidades do personagem.

Superman é um dos seres mais poderosos do Universo DC graças à sua capacidade de aproveitar e utilizar a energia solar, mas John Stewart, o Lanterna Verde, é agora mais poderoso, capaz de explorar as forças fundamentais do Universo DC.

Famoso membro dos Lanternas Verdes

John Stewart é um dos principais membros dos Lanternas Verdes. Na DC, ele surgiu como um “reserva” para Hal Jordan, que é considerado o principal Lanterna Verde da editora.

O personagem adquiriu muita popularidade especialmente graças à série animada da Liga da Justiça. Nesse desenho, ele era o principal Lanterna Verde da equipe de super-heróis, com Hal Jordan ficando de fora.

No cinema, é esperado que John Stewart apareça em Tropa dos Lanternas Verdes, ao lado de Hal Jordan. Esse projeto está em desenvolvimento na Warner Bros. há muito tempo, e ainda não há previsão de quando pode ser realmente concretizado.

A história em quadrinhos Green Lantern #9, mencionada no início da matéria, já está à venda nos Estados Unidos.