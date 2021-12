Herói inesperado é o mais rápido do universo Marvel

Em Avengers #50, é revelado que, quando em seu potencial máximo, o Motorista Fantasma pode ser o herói mais rápido do Universo Marvel (via Comic Book Resources).

A velocidade do carro do Motorista Fantasma parece ser igual à do Flash na DC, então ele pode agora ser considerado o personagem mais rápido entre os mundos da Marvel.

Anteriormente, o Motorista Fantasma provou ser capaz de superar Thor, que voa na velocidade do som. Agora, Robbie Reyes provou que pode ir ainda mais rápido.

Isso cria uma dimensão totalmente nova de possibilidades para o Motorista Fantasma, desde que ele tenha seu carro.

Existe até um senso de lógica por trás dessa ideia. Um carro pode facilmente ultrapassar um ser humano.

Os velocistas mudaram essa regra quando surgiram, mas um carro movido a uma potência semelhante restauraria novamente o padrão natural. Este poder pode não ser pessoal do Motorista Fantasma, mas como se trata do seu carro, ainda é exclusivo dele.

Mais sobre Robbie Reyes, o Motorista Fantasma

Robbie Reyes é um personagem moderno das histórias em quadrinhos da Marvel Comics, tendo sido criado em 2014.

Ele é uma espécie de sucessor para Johnny Blaze, o mais conhecido Motoqueiro Fantasma, embora tenha recebido o nome de “Motorista Fantasma” no Brasil por usar um carro, em vez de uma moto.

O Motorista Fantasma já apareceu em live-action. Ele teve interpretação de Gabriel Luna em Agents of SHIELD.

Era esperado que o personagem ganhasse uma série própria, com Gabriel Luna retornando ao papel. No entanto, ela acabou sendo cancelada.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.