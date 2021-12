Heroína da Marvel é transformada em nova versão do Wolverine

Apesar de sua morte nos quadrinhos há décadas, Gwen Stacy nunca deixou de ser importante na Marvel, com a editora encontrando novas maneiras de continuar apresentando a personagem. Agora, os leitores poderão acompanhar Gwen-Verse, uma série de quadrinhos que mostrará uma versão de Gwen muito parecida com Wolverine.

Como o título sugere, Gwen-Verse abordará o multiverso, um conceito que vem se tornando cada vez mais popular nos quadrinhos. Na narrativa, os fãs descobrirão que existe uma variante de Gwen Stacy que é uma espécie de Wolverine, com direito às garras icônicas e um traje muito parecido com o do anti-herói que todos conhecem tão bem.

Originalmente, Gwen Stacy era um interesse amoroso de Peter Parker, o Homem-Aranha, que acabou morrendo em uma batalha do super-herói com o Duende Verde. No cinema, a personagem já foi interpretada por Emma Stone.

Confira abaixo uma arte que mostra o visual da versão alternativa de Gwen Stacy que é muito parecida com Wolverine.

Nova heroína da Marvel é uma mistura de Thor e Wolverine

Eco se tornou uma das heroínas mais poderosas da Marvel nos quadrinhos, e agora ela está usando seus novos poderes da Força Fênix para se tornar uma mistura de Wolverine e Thor (via Screen Rant).

Em Avengers #51, Pantera Negra tenta mostrar para Eco que, com seus novos poderes e habilidades, ela pode se tornar o contraponto perfeito para Galactus, Thanos e outras ameaças do Universo Marvel.

Eco está igualmente preocupada em enfrentar a Força Fênix, já que ela corrompeu seus hospedeiros em muitas ocasiões.

Eco acaba indo para Asgard em busca de respostas de Thor sobre a Força Fênix, mas chega em meio a um grande ataque de vilões.

Eco rapidamente assume a Força Fênix enquanto usa seus poderes para copiar as garras de Wolverine para matar um dos inimigos. Ela também cria seu próprio Mjölnir de fogo para ajudar a derrotar os vilões.

