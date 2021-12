Heroína da Marvel pode facilmente destruir Thor

A Feiticeira Escarlate é uma das personagens mais poderosas da Marvel e a editora revelou que ela pode, inclusive, vencer o Thor com facilidade, caso queira.

Na revista X-Men: Trial of Magneto #4 é revelado que o metal Uru é muito suscetível à encantamentos e magia como um todo.

Continua depois da publicidade

O Mjolnir, martelo do Thor, é feito com esse metal, o que garante a ele as propriedades que vemos nos quadrinhos do deus do trovão.

O problema é que a Feiticeira Escarlate poderia facilmente a usar a própria magia para virar o martelo contra quem o empunha. Essencialmente, caso Thor lutasse contra ela, Wanda poderia fazer a arma atacar o asgardiano.

Já vimos algo similar com o Magneto usando o escudo do Capitão América contra Steve Rogers, além de outras situações parecidas. Assim sendo, não é uma boa ideia o Thor lutar contra a Feiticeira Escarlate.

Homem de Ferro pode virar o novo Thor da Marvel

Uma nova prévia de Avengers Forever #1 sugere que Tony Stark está prestes a se tornar o próximo Thor da Marvel, enquanto uma versão alternativa do personagem encontra Mjolnir. Um detalhe importante: este Stark é o Homem-Formiga em seu universo.

Na prévia da história em quadrinhos (via Screen Rant), a aventura começa com a versão alternativa de Tony nas profundezas do solo, passando por um crânio e um martelo enterrado na terra.

Tony tira a poeira e agarra o martelo, mas a prévia termina antes que seja revelado se ele será capaz de levantar o que parece ser uma forma variante do martelo encantado de Thor.

A ideia de Avengers Forever é apresentar uma nova formação de Vingadores com heróis de diferentes partes do multiverso. O líder da equipe é uma versão alternativa de Tony Stark, que é um arqueólogo e se tornou o Homem-Formiga em vez do Homem de Ferro.

A nova série de quadrinhos terá início nos Estados Unidos em dezembro.