Heroína dos Vingadores é treinada para parar Galactus

Os Vingadores estão treinando uma heroína para parar Galactus e outras ameaças (via Screen Rant).

Em Avengers #51, a história acompanha Maya Lopez, também conhecida como Eco, que assumiu os poderes da Força Fênix nos quadrinhos.

Eco é guiada pelo Pantera Negra, que pretende ensinar algumas coisas sobre suas novas habilidades.

T’Challa revela que Eco pode acessar o estilo de luta de praticamente qualquer pessoa e sugere que pode ser inteligente adicionar alguns estilos de luta cósmica ao seu repertório, agora que ela é movida pela Força Fênix.

Em um computador, Galactus, Thanos e outros inimigos são identificados como potenciais ameaças que Eco poderia enfrentar no futuro.

Como a mulher mais temida do universo no momento, Eco deve se preparar para entrar em contato com seres extremamente poderosos. Portanto, é ótimo que os Vingadores estejam dispostos a ensiná-la algumas coisas, principalmente porque a Força Fênix pode ser muito instável.

Em live-action, Eco esteve em Gavião Arqueiro

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no catálogo do Disney+.

