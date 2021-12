História mais estranha da Viúva Negra tem revelação sobre a Marvel

A fertilidade da Viúva Negra foi uma questão importante em Vingadores: Era de Ultron, mas a Marvel já trabalhou com essa ideia controversa antes. A história mais estranha da personagem revela que a editora parece ser obcecada por esse assunto (via Screen Rant).

Vingadores: Era de Ultron não foi a primeira vez que a Marvel fez referência à fertilidade da Viúva Negra.

Em Marvel Knights: Millennial Visions em 2001, vários autores imaginaram histórias para os personagens mais populares da editora.

Para a Viúva Negra, a escritora Amanda Conner imaginou o futuro de 2017, no qual a Viúva Negra é clonada a partir de uma combinação do DNA do Homem-Aranha e de Natasha Romanoff por cientistas russos que querem trazer de volta a antiga União Soviética.

A Viúva Negra acabou dando à luz 123 crianças, como uma “verdadeira aranha”, antes de assassinar os cientistas responsáveis.

Marvel é obcecada pela fertilidade da Viúva Negra

Apesar de muito estranha, a história é inofensiva, mas é curioso que a Marvel tenha revisitado uma questão parecida em Vingadores: Era de Ultron.

O assunto da gravidez parece muito ligado à Viúva Negra, muito mais do que outras personagens do Universo Marvel. A Marvel parece obcecada com a fertilidade da Viúva Negra, o que começou muito antes de Vingadores: Era de Ultron.

No cinema, Scarlett Johansson interpretou a Viúva Negra. Ela pode ter se despedido do papel no longa-metragem solo da personagem.

Filmes da Marvel com a Viúva Negra podem ser assistidos pelo Disney+.

