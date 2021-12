História secreta confirma que Superman tem o parente mais bobo da DC

O parente mais bobo do Superman ainda é canônico na DC. Foi o que uma nova história em quadrinhos confirmou.

Kru-El está de volta em World of Krypton #1. Sim, o nome do personagem é um trocadilho.

Em relação à árvore genealógica do Superman, Kru-El é o primo do pai do Homem de Aço, Jor-El. Como o nome sugere, Kru-El é um vilão.

Em Krypton, ele costumava fornecer armas para criminosos e acabou sendo exilado na Zona Fantasma. Ele escapava constantemente, causando problemas para Superman e seus companheiros, mas sempre era capturado com facilidade.

Kru-El nunca teve muita importância na DC e é um dos personagens mais idiotas da editora. É uma surpresa que ele tenha retornado nos quadrinhos, mas quem sabe agora não possam dar uma abordagem mais interessante para ele?

Vilão do Superman retorna na DC com plano genial e brutal

Lex Luthor está de volta em Superman: Son of Kal-El Annual #1. Seu novo plano é brutal e genial.

Com Lex longe de Metrópolis, outras pessoas poderosas assumiram o controle da cidade. Mas o vilão quer que todos saibam quem realmente manda.

Ele envia para seus rivais caixas aparentemente vazias com gravações, dizendo que cada caixa continha um dispositivo microscópico que entrou imediatamente no cérebro de cada um deles. Dessa maneira, Lex Luthor seria capaz de matá-los caso não aceitassem as suas exigências.

Mas há uma reviravolta. Lex Luthor admite que as caixas também poderiam estar simplesmente vazias.

A questão é: quem está disposto a arriscar? Lex Luthor possui uma certa reputação em Metrópolis, e ele não é temido por acaso.

Filmes do Superman podem ser assistidos pela HBO Max.