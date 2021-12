Homem-Aranha transforma herói em monstro obsceno

Uma tentativa de salvar o mundo levou o Homem-Aranha a transformar um dos mais conhecidos heróis da Marvel em um monstro obsceno (via Comic Book Resources).

Uma nova história em quadrinhos da Marvel, que acontece em um sombrio universo alternativo, explora uma Nova York pós-apocalíptica, onde poucas pessoas restaram. Nesse cenário, o Homem-Aranha entra em ação.

Homem-Aranha, Senhor Fantástico e Venom estão entre os poucos heróis que sobreviveram por causa de seus poderes aprimorados.

O Senhor Fantástico criou uma enzima especial que, quando misturada com a estrutura molecular elástica de Venom, poderia criar uma teia que nunca se dissolveria.

No entanto, o simbionte morreu antes que o Homem-Aranha pudesse se ligar a ele. Em uma reviravolta sombria, o Homem-Aranha usou a enzima no Senhor Fantástico antes de estendê-lo pela cidade, transformando-o em uma teia viva literal para manter a cidade unida.

Nesse universo, o Senhor Fantástico se tornou um monstro terrível por causa do Homem-Aranha. O Cabeça de Teia podia ter se sacrificado, mas acabou sacrificando outra pessoa, o tipo de coisa que sua versão principal nunca teria feito.

