Kang tem ligação romântica com heroína inesperada da Marvel

Kang, o Conquistador é um vilão bem conhecido do Universo Marvel. Nos quadrinhos, ele conta com uma ligação romântica com uma super-heroína bastante inesperada.

Há alguns anos, a Marvel apresentou uma versão mais jovem de Kang, chamada Nathaniel Richards. Ele se tornou um super-herói chamado Rapaz de Ferro, que era parte dos Jovens Vingadores.

Continua depois da publicidade

Uma de suas companheiras de equipe era Cassie Lang, a filha de Scott Lang. Nos Jovens Vingadores, ela era conhecida como Estatura.

Estatura e Rapaz de Ferro acabaram tendo um romance nos quadrinhos. Terminou em tragédia quando a super-heroína foi morta pelo Doutor Destino.

A relação de Nathaniel Richards e Cassie Lang

Esse acontecimento deixou Nathaniel Richards bastante perturbado, ao ponto de tramar um plano de quebrar o fluxo do tempo para salvar Cassie.

Seus colegas de equipe passaram a teorizar que seria esse momento sombrio que faria o personagem se transformar no temido Kang, o Conquistador.

Embora a Marvel nunca tenha confirmado, é possível que esses eventos tenham mesmo influenciado na jornada de Nathaniel Richards para se tornar o Kang que todos conhecem. O vilão, vale lembrar, é um dos maiores inimigos dos Vingadores.

No cinema, Kang, o Conquistador e Cassie Lang estarão em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3). O vilão será interpretado por Jonathan Majors, enquanto a jovem personagem é vivida por Kathryn Newton.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chega aos cinemas em 28 de julho de 2023.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.