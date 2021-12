Marvel anuncia uma série para Capitã Carter

A Marvel Comics anunciou uma nova série em quadrinhos para a Capitã Carter, de acordo com o Comic Book Resources.

A narrativa apresentará a Capitã Carter em uma aventura como uma mulher fora de seu tempo, enfrentando o reaparecimento de um velho inimigo em dias modernos e um dilema como a portadora do escudo.

Continua depois da publicidade

Nos Estados Unidos, a nova série em quadrinhos da Capitã Carter terá início em 9 de março, pela Marvel Comics.

Confira abaixo algumas imagens da nova série em quadrinhos da Capitã Carter.

Personagem teve destaque em What If?

A primeira série animada do Disney+ entra no MCU de uma forma orgânica. What If? (E Se?) revela as diferentes linhas do tempo alternativas da Marvel após os eventos de Loki.

O seriado do Disney+ do Deus da Trapaça criou o multiverso. Com isso, a animação explora o que acontece nessas outras realidades.

What If? se baseia na ideia de uma série clássica de quadrinhos da Marvel. As histórias são baseadas na pergunta “E Se?”. Por exemplo, e se a Agente Carter tomasse o soro do Super Soldado no lugar de Steve Rogers?

A série animada da Marvel traz no elenco algumas vozes do MCU. Entre elas, o trabalho final de Chadwick Boseman como T’Challa, o Pantera Negra.

What If? (E Se?) está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir What If? e outros seriados da Marvel.