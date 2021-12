Marvel debocha de confusão criada pelos Vingadores no MCU

Em uma nova história em quadrinhos, a Marvel debochou da confusão criada pela viagem no tempo de Vingadores: Ultimato, de 2019. Embora tenha sido bastante elogiado, o longa-metragem do MCU teve alguns pontos um pouco incoerentes.

Em Strange Academy #14 (via Screen Rant), Irmão Vodu explica aos seus alunos que os usuários de magia precisam ter muito cuidado ao manipular o tempo.

A narrativa, no caso, gira em torno de uma viagem temporal pelo multiverso.

No entanto, Emily Bright faz uma observação interessante. Ela pergunta por que é justo que os heróis tenham permissão para viajar no tempo quando as coisas estão “quebradas” ou não funcionam do jeito que eles querem.

Esse tipo de atitude geralmente não é bem visto quando vem de um vilão ou de uma pessoa comum. Provavelmente sem ter uma boa resposta para dar, o Irmão Vodu simplesmente ignora essa questão.

Um ponto interessante sobre viagem no tempo

É um ponto interessante. Ao mesmo tempo, também parece uma curiosa referência para Vingadores: Ultimato.

Embora os Vingadores sejam os heróis, eles com certeza bagunçaram algumas coisas com sua viagem no tempo no MCU. Se vilões estivessem por trás disso, a missão com certeza seria vista de uma maneira totalmente diferente.

Strange Academy #14, da Marvel, está à venda nos Estados Unidos.

Já Vingadores: Ultimato está disponível pelo Disney+.

