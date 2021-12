Marvel deixa grande vilão parecido com The Boys

O Rei do Crime sempre foi um vilão formidável nos quadrinhos da Marvel e em Devil’s Reign #1 ele colocou o plano dele em ação, trazendo uma grande similaridade com The Boys.

Na revista em questão, Wilson Fisk é o prefeito de Nova York. Com esse poder nas mãos, o Rei do Crime determina que toda pessoa com super-poderes ou que atue como vigilante será encarado como ameaça.

Ele justifica isso ao público dizendo que os super-heróis fazem mais mal do que bem. Para isso, ele cita dois eventos recentes da Marvel, em que simbiontes atacaram a Terra e quando Malekith, vilão de Thor, atacou o planeta.

O Rei do Crime disse que foi o Homem-Aranha quem levou os simbiontes para o planeta originalmente e que Malekith somente atacou pela conexão dele com Thor.

Sem dúvidas ele ainda vai descobrir mais podres de outros heróis para tornar as atividades deles ilegais, o que remete diretamente a The Boys.

Nos quadrinhos, que foram adaptados para série do Amazon Prime Video, o grupo titular ocasionalmente chantageia os “heróis” com podres sobre eles, a fim de mantê-los na linha. Wilson Fisk parece estar fazendo o mesmo.

Mais sobre The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

O elenco de The Boys conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Laz Alonso, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara.

Eric Kripke, criador de Supernatural, criou a série da Amazon e trabalha como showrunner, comandando a obra como um todo.

The Boys tem duas temporadas na Amazon Prime Video. O terceiro ano tem previsão para 2022.