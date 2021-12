Marvel e DC quase trocaram heróis após crossover

Fãs que acompanham os filmes da Marvel e DC podem não saber, mas nos quadrinhos as editoras já tiveram um crossover. O mais inusitado é que essa história conjunta quase acabou em uma troca de Mulher-Hulk por Ajax, o Caçador de Marte.

Esse grande evento aconteceu em 1996, época em que os quadrinhos buscavam dar a volta por cima. As editoras se uniram e lançaram a série DC vs Marvel.

Continua depois da publicidade

Como em um game, as editoras colocaram muitos dos seus heróis contra personagens da empresa rival. Basicamente, Marvel e DC mexeram com os leitores que já discutiam sobre as figuras mais poderosas, ainda mais quando essas eram parecidas.

Essa série de lutas quase terminou de maneira curiosa. A ideia de Marvel e DC seria dar arcos temporárias para Mulher-Hulk na casa da Liga da Justiça, e do Caçador de Marte no mundo dos Vingadores.

Em 2021, o escritor Ron Marz, que ajudou a escrever o crossover de Marvel contra DC, revelou mais detalhes de como seria essa curiosa troca.

Marvel e DC pensaram em troca de heróis

O roteirista diz que a troca foi imaginada por um motivo. A Mulher-Hulk e o Ajax eram vistos de formas similares por personagens maiores na Marvel e na DC.

Dessa forma, as empresas poderiam dar uma história inusitada, ao mesmo tempo que dariam fôlego aos personagens. De fato, seria uma experiência única com a prima do Hulk e com o Caçador de Marte.

Na época, a Mulher-Hulk ficava muito na sombra do primo famoso, o Hulk. Já Ajax não conseguia brilhar sem ter personagens como Superman e Mulher-Maravilha do lado.

O que fez o acordo acabar não foi falta de história. Os advogados de Marvel e DC analisaram o caso e chegaram à conclusão que essa troca temporária geraria muitos problemas legais.

Para evitar essa situação, Marvel e DC simplesmente deixaram a ideia de lado. Para os fãs, pode ter sido bom que isso não aconteceu, ainda mais que os heróis encontraram os seus lugares em cada universo.