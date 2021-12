Marvel e DC são atacadas pelo mesmo poderoso personagem

Merlin está atacando Marvel e DC em duas histórias separadas nos quadrinhos. É uma grande coincidência, do tipo que não acontece sempre, como relatado pelo Comic Book Resources.

Primeiro, como contado em Excalibur #26, o Merlin da Marvel ataca uma cidadela para assumir o papel de guardião do multiverso.

Com ódio pelos mutantes, esta versão de Merlin quer exterminar os X-Men em seu caminho para a dominação do multiverso.

Uma história parecida acontece em Justice League Dark Annual 2021, da DC. Merlin lidera a Liga da Justiça Sombria em uma perseguição interdimensional.

Em uma reviravolta, ele revela sua verdadeira intenção: ele pretende derrubar a Torre do Destino, o nexo de todas as realidades, dando-lhe acesso ao multiverso da DC.

É interessante enfatizar que se trata de duas versões do mesmo personagem da mitologia do mundo real. É muito curioso que essas duas histórias tenham se desenrolado quase ao mesmo tempo.

Marvel e DC dominam lista dos filmes mais esperados de 2022

O IMDb divulgou a lista dos filmes mais esperados de 2022 pelo público. Marvel e DC dominam mais uma vez.

Para determinar os filmes mais aguardados do ano, o IMDb leva em conta a popularidade dos títulos em seu site. Ou seja, lideram aqueles que são mais acessados meses antes do lançamento.

O IMDb é um dos maiores sites de cinema e TV dos Estados Unidos. Nele, o público é capaz de avaliar as produções, além de obter detalhes sobre elas.

Confira abaixo a lista dos filmes mais esperados de 2022, como determinado pelo IMDb.

1 – The Batman

2 – Pânico

3 – Thor: Amor e Trovão

4 – Top Gun: Maverick

5 – Killers of the Flower Moon

6 – Jurassic World: Domínio

7 – Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

8 – Missão: Impossível 7

9 – Uncharted: Fora do Mapa

10 – The Flash

The Batman, que está no topo da lista, estreia em 4 de março de 2022.