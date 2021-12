Marvel revela a heroína que pode sozinha derrotar Kang

Em Kang the Conqueror #5, a Marvel confirmou quem é a maior adversária de Kang: Ravonna, uma personagem muito ligada ao passado do personagem. Ela pode derrotar o vilão sozinha, e de muitas maneiras diferentes (via Comic Book Resources).

Nathaniel Richards, também conhecido como Kang, conheceu a “primeira” Ravonna, a princesa de um reino, há muitos anos nos quadrinhos.

Essa Ravonna também seria aquela que o amaria genuinamente, mas a sua vida acabou sendo destruída por causa disso.

Frustrado com a morte de sua amada e rejeitado por outras versões da personagem, Kang foi levado a colocar todo o seu poder para incorporar a própria alma de Ravonna ao longo da linha do tempo.

A grande ironia nisso é que, como consequência, começaram a aparecer várias versões de Ravonna ao longo de diversas linhas do tempo, sendo essas versões grandes adversárias de Kang.

A maior adversária de Kang

É revelado que, com isto, Ravonna derrotou Kang de muitas maneiras, frustrando os planos do vilão, embora ele mesmo tenha sido o responsável pelo surgimento dessas variantes.

As muitas derrotas contra Ravonna podem servir como um lembrete de que Kang precisa controlar suas ambições e seguir um caminho menos destrutivo.

Caso contrário, sempre haverá um rosto familiar esperando para derrotar o vilão se tiver a chance.

A história em quadrinhos Kang the Conqueror #5, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

