Marvel revela o real problema entre Capitão América e Homem de Ferro

Homem de Ferro e Capitão América são aliados nos Vingadores, mas como sabemos, podem rapidamente se tornar rivais. Nos quadrinhos, a Marvel revelou o verdadeiro problema entre os dois super-heróis (via Screen Rant).

Em Iron Man #14, depois de ser exposto ao Poder Cósmico, Tony Stark é atormentado por algumas alucinações muito peculiares.

Em uma delas, ele aparece na Mansão dos Vingadores em miniatura, enquanto um enorme Capitão América lhe entrega o telefone, com seu pai zangado e depreciativo do outro lado da linha.

Embora seja uma cena rápida e inusitada, também mostra bem como é a dinâmica entre o Homem de Ferro e o Capitão América.

Uma interessante dinâmica entre super-heróis

Embora Steve Rogers não apareça repreendendo Tony Stark, é ele quem lhe entrega o telefone para uma conversa desagradável com seu pai, Howard.

Isso indica que, subconscientemente, o Homem de Ferro associa o Capitão América ao seu pai, no sentido de que ambos são figuras de autoridade de uma geração mais velha, com opiniões duras sobre as ações de Tony.

Além disso, com Capitão América sendo retratado como um gigante na alucinação, enquanto o Homem de Ferro está muito pequeno, também é indicado que Tony Stark vê Steve Rogers como uma lenda viva cujo tipo de imagem ele nunca conseguirá superar.

É uma abordagem bastante interessante para essa que é uma das dinâmicas mais intrigantes da Marvel. Homem de Ferro e Capitão América podem ser aliados na maior parte do tempo, mas eles também são indivíduos totalmente diferentes.

Iron Man #14, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

