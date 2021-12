Marvel revela que herói torce para time de futebol brasileiro

“Marvel’s Voices: Comunidades”, is out today at your favorite comic shop.

The book is a celebration to the Marvel’s Latin characters and creators.

Es un honor ser parte de esto.

Thanks / Gracias / Obrigado pelo convite @MightyBrunstad e @lauren_amaro43 🙂https://t.co/1YjDtPO1ob pic.twitter.com/fJBby5Pm0h