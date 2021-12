Marvel revela que o Papai Noel é um mutante

Diversos personagens da cultura popular já apareceram nos quadrinhos da Marvel, como o próprio Thor, Drácula e até mesmo o Papai Noel. Dois quadrinhos dos anos 1990 revelam que o bom velhinho, na realidade, é um mutante.

O primeiro deles, intitulado A Miracle a Few Blocks down from 34th Street, de 1991, mostra os X-Men indo atrás de um mutante que apareceu em uma loja de departamento.

Chegando lá, eles descobrem que a Irmandade dos Mutantes está atrás da pessoa. Após uma breve luta, os membros da Irmandade são transformados em figuras de ação pelo Papai Noel.

A história deixa bem claro que ele é um mutante, mas não é dado como certo se esse é o Papai Noel ou alguém simplesmente vestido como ele.

A HQ Yes, Jubilee, There is a Santa Claus, de 1999, confirma isso. Nela, o Papai Noel revela à Jubileu que ele é, de fato, um mutante.

Vilão da Marvel quer ser presidente

Os planos do Rei do Crime estão aumentando de escala nos quadrinhos da Marvel. Agora, ele aparentemente quer se tornar presidente dos Estados Unidos (via Comic Book).

Vale lembrar que Wilson Fisk já é o prefeito de Nova York. De acordo com o que é mostrado em Devil’s Reign, seu próximo objetivo pode ser assumir a presidência de seu país.

Enquanto Wilson Fisk sonha em se tornar presidente, o próprio Tony Stark parece interessado em virar o novo prefeito de Nova York. Parece que a Marvel está preparando uma rivalidade política entre Rei do Crime e Homem de Ferro nos quadrinhos.

Confira abaixo uma imagem de Devil’s Reign, mostrando a campanha do Rei do Crime para se tornar presidente dos Estados Unidos.