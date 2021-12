Marvel revela substituto para o Doutor Estranho

O Doutor Estranho está morto nos quadrinhos da Marvel. Mas ele terá uma substituta: Clea Strange, a nova Feiticeira Suprema.

A personagem terá destaque em Strange #1. A história em quadrinhos chega aos Estados Unidos em março.

Leia abaixo uma descrição de Strange #1.

“Assombrada por suas memórias, Clea quer trazer Stephen Strange de volta dos mortos. Mas quando um grupo misterioso ataca o reino mágico, Clea, agora a única protetora da Terra contra ameaças mágicas, deve assumir o posto de Feiticeira Suprema.”

Confira abaixo uma arte de capa de Strange #1, da Marvel.

No cinema, Doutor Estranho 2 chega em 2022

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 6 de maio de 2022.

